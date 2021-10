Gare aux lobbys pétroliers, Monsieur Guilbeault

Le Canada tout entier devrait se réjouir qu’un écologiste comme Steven Guilbeault soit enfin ministre de l’Environnement. De la même manière qu’on applaudit la présence de juristes à la justice et de médecins à la santé.

Ils partent avec une expertise que d’autres n’ont pas. L’histoire nous apprend cependant qu’on ne doit pas leur faire de chèques en blanc.

Les lobbyistes plus puissants que les scientifiques

Le grand défi de Steven Guilbeault sera de mettre le cap sur la science, ce que les gouvernements ont été incapables de faire jusqu’à maintenant.

Les lobbys du gaz, du pétrole et du charbon sont extrêmement puissants partout dans le monde. Ils disposent de moyens financiers gigantesques leur permettant de manipuler l’opinion publique.

Ils le font habilement, souvent en passant par une succession de personnes et d’organisations interposées a priori crédibles. Ils cherchent à convaincre le gouvernement de maintenir le statu quo ou de prendre des décisions en leur faveur. Les élu.e.s autant que le public n’y voient que du feu.

Même les chiffres officiels canadiens sont choquants. Entre 2011 et 2018, les lobbys fossiles ont eu plus de 1000 communications par année avec le gouvernement. En moyenne plus de six par jour.

Des dangers connus par l’industrie

Les audiences qui ont eu lieu jeudi devant les élu.e.s de la Maison-Blanche ont mis en lumière des pratiques de l’industrie pétrolière aussi trompeuses que celles de l’industrie du tabac.

Cette industrie a manipulé le public en propageant des mensonges qui ont aggravé la crise environnementale. Elle a fait taire ses propres scientifiques.

En 1979, une étude financée par Exxon démontrait que la combustion des énergies fossiles « provoquera des effets environnementaux dramatiques. »

« Le problème potentiel est grand et urgent », pouvait-on lire il y a 42 ans !

Au lieu de tenir compte de la catastrophe climatique qu’elles voyaient venir, les sociétés pétrolières ont sapé le consensus scientifique pour bloquer l’action politique qui aurait nui à leurs profits. N’est-il pas temps de faire passer l’avenir de l’humanité avant les pétrolières ?

Espérons que Steven Guilbeault y parviendra.