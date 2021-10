Gosselin attendra que ses adversaires présentent «leurs plans» avant de dévoiler ses études sur le métro léger

Attaqué sur la crédibilité de son projet, Jean-François Gosselin ne s’engage pas à rendre publiques d’ici le 7 novembre les études qui ont servi à élaborer sa proposition d'un métro léger, même s’il n’y voyait «aucun problème» il y a quelques jours.

Le chef de Québec 21 a expliqué samedi qu’il est prêt à le faire, mais uniquement si ses adversaires Marie-Josée Savard et Bruno Marchand présentent d’abord «leurs plans» par rapport au tramway.

«Aussitôt qu’eux ils font ça, moi, je dépose tous mes documents. [...] Le fardeau de la preuve, ça n’appartient pas juste à moi», a-t-il déclaré, en marge d’une annonce à Charlesbourg.

En entrevue à Radio-Canada jeudi dernier, il avait pourtant répondu par l’affirmative, lorsqu'on lui a demandé s’il s’engageait à rendre publiques ses études avant l’élection du 7 novembre.

«Oui, il n’y a aucun problème. Moi, je peux rendre toutes les études publiques, les documents de travail aussi. On est disponibles pour répondre à toutes les questions», avait-il répondu.

M. Gosselin soutient que son discours n’a pas changé, car il avait affirmé lors de la même entrevue: «Mais on demande la même chose aussi de nos adversaires, par exemple. Qu’eux aussi nous déposent les plans finaux.»

«Un attrape-nigaud»

«C’est un bel attrape-nigaud! [...] Finalement, on va attendre le bonhomme Sept-Heures», a réagi son rival Bruno Marchand. «On comprend bien que là, il essaie de trouver une façon de ne pas les publier. C’est son choix. Les gens vont juger que son projet n’est pas crédible.»

Jean-François Gosselin est d’avis que M. Marchand doit rendre des comptes à la population par rapport aux 10 aménagements qu’il propose au tramway, comme baisser la dalle de béton ou cacher les câbles à certains endroits, sans oublier leurs conséquences sur la vitesse ou la faisabilité du projet.

Le chef de Québec Forte et Fière répond qu’«on ne parle pas de transformer un projet dans son entièreté».

À Mme Savard, M. Gosselin réclame des précisions sur l’abattage d’arbres, les expropriations et «tout ce qui doit être déplacé» sur le nouveau tronçon entre Saint-Roch et D'Estimauville, lequel a été dévoilé au printemps.

Plus de détails à venir...

