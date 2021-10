Halloween dans le Vieux-Québec: la police et des commerçants renforceront la sécurité

La sécurité sera renforcée dans le Vieux-Québec à l’occasion du premier anniversaire de la tuerie de l’Halloween, alors que la police déploiera des unités supplémentaires et que des commerçants prendront des mesures particulières.

« Comme organisation, on est vraiment concerné par cet événement tragique. On est conscient que ça a grandement touché la population et que ça a affecté le sentiment de sécurité », indique Marie-Pier Rivard, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

C’est pourquoi le corps policier déploiera des effectifs dédiés spécifiquement aux trois sites de commémoration de la tragédie, en journée. Mais la présence policière sera également rehaussée dans le quartier historique dans son ensemble, en soirée.

« Quand il y a eu l’incident de la Mosquée, en tant que policier, on ne l’a plus jamais vu de la même façon. On est devenu plus vigilant dans le secteur. C’est un peu la même chose pour le Vieux-Québec », souligne Mme Rivard.

Les commerçants aussi

La police de Québec n’est pas la seule à vouloir redoubler de vigilance en cette journée de commémoration de la tuerie qui a fait deux morts et cinq blessés. Quelques commerçants du quartier ont décidé d’embaucher des agents de sécurité pour l’occasion.

« De ce que j’ai compris, c’est surtout pour offrir un meilleur sentiment de protection pour la clientèle », précise le directeur général de la SDC du Vieux-Québec, Donald Gilbert, ajoutant s’attendre à un certain achalandage au courant de la journée.

Ce dernier rappelle toutefois que le drame du 31 octobre 2020 était un événement isolé et qu’il ne faut pas remettre en question la sécurité du quartier.

« Je comprends que cette date-là est particulière de par le geste fou qui a été posé, mais le Vieux-Québec n’est pas plus dangereux qu’il ne l’était avant », assure-t-il.

Des citoyens ravis

Des gens rencontrés dans le quartier la veille de l’Halloween se sont dit ravis de savoir que les autorités seront plus visibles dans le secteur.

« Ça me rassure pour les gens du coin, mais je ne passerai quand même pas l’Halloween ici. Ce qui s’est passé m’a trop marqué », lance Julie Dallaire.

« C’est important pour les citoyens de se savoir protégé, surtout [ce dimanche]. On n’est jamais à l’abri d’un fou furieux », laisse entendre de son côté Julie Morneau.

