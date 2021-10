«Je suis clairement un gars de pop-rock» – Marc Dupré

Marc Dupré carbure aux défis. Ça tombe bien, il en a quelques solides devant lui : un Centre Vidéotron en janvier et l’animation de la prochaine saison de Star Académie. Trop occupé pour lancer un nouvel album ? Ce serait bien mal le connaître. Voici donc Où sera le monde, son huitième album. Entretien avec un gars qui ne laisse jamais passer de belles opportunités.

Ton dernier album, Rien ne se perd, est sorti à la fin 2019. Est-ce que sa vie a été perturbée par la pandémie ?

« En fait, il n’a pas eu la vie qu’il aurait dû avoir parce que je ne lui ai pas donné la chance de l’avoir. Je ne sais pas si j’étais à 200 % satisfait et en forme quand j’ai travaillé sur cet album. J’en suis fier, mais j’étais dans un mode où je me posais des questions. J’essayais des affaires et après peu de temps, il y a des choses qui me parlent déjà moins. Dans les arrangements notamment. Je suis allé dans l’électro, des petits sons de synthétiseurs. Je ne sais pas si je l’ai assumé. Globalement, c’est un peu moins moi. En le réécoutant, je constate que je suis clairement un gars de pop-rock. C’est ça que j’aime dans la vie, c’est ça que j’écoute. »

Tu reviens donc aux sources avec Où sera le monde ?

« Même si c’est un album conçu pendant le confinement, ce n’est pas à ça que je pensais vraiment. J’ai essayé de travailler sur des sujets qui étaient importants dans ma vie à ce moment-là. J’ai eu beaucoup de doutes et d’espoir. Je pensais à mes enfants, j’avais le sentiment de devoir protéger les gens. Beaucoup de chansons en parlent, comme Tiens-moi fort, écrite pour ma fille. »

Quelle est la première chanson que tu as terminée pour l’album ?

« Où sera le monde. »

Est-ce qu’elle est inspirée par la pandémie ?

« Pas nécessairement, mais les enfants et moi vieillissons. Mon plus vieux vient de partir de la maison. Où sera le monde, c’est le mien. Je pense à l’avenir et ça me fait peur parfois. Les belles années où on était cinq ensemble tout le temps sans se poser de questions, on dirait qu’elles sont loin derrière. Le départ de mon fils crée un grand vide dans la maison. Beaucoup plus qu’on pensait. »

Plusieurs chansons de l’album parlent d’un amour qui vacille, de couples qui se défont, mais dans l’harmonie.

« Ce sont des petites histoires vécues par la bande. Anne-Marie et moi, ça va super bien depuis 21 ans, mais c’est clair qu’il y a du monde à qui ça arrive et qui le vivent présentement. J’ai des amis séparés qui ne se parlent plus pantoute et ça affecte les enfants. J’espère rester toute ma vie avec Anne-Marie parce que c’est la meilleure personne que j’ai rencontrée, c’est une femme exceptionnelle et jamais je ne pourrais penser ne pas garder cette relation extraordinaire que j’ai avec elle, même si on n’était plus ensemble. »

Pourquoi as-tu fait appel à Audrey-Anne Séguin, une participante de Star Académie, pour t’accompagner sur la chanson Sur le fil ?

« J’ai découvert Audrey-Anne sur les réseaux sociaux quand tout le monde faisait des Instagram Live pendant la pandémie. Je tripais sur sa voix, sa personnalité. Je lui ai proposé qu’on fasse une toune ensemble. On ne se connaissait même pas. C’était juste pour le fun. Sans que ce soit destiné à l’album. Je lui ai envoyé la chanson, elle l’a aimée et on s’est rencontrés au studio de Gautier Marinof, en destination, on se parlait avec nos écouteurs chacun de notre bord. C’était magique. »

L’album Où sera le monde , de Marc Dupré, est maintenant sur le marché.

Marc Dupré en concert au Cabaret du Casino de Montréal, les 17, 19 et 20 novembre, et au Centre Vidéotron de Québec, le 22 janvier 2022.

