Le Vert & Or résiste aux Stingers

Le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a résisté à une poussée tardive des Stingers de Concordia, samedi en Estrie, pour enlever les honneurs du dernier match de la saison régulière du Réseau du sport étudiant du Québec par la marque de 40 à 33.

En avance 37 à 10 après trois quarts, les favoris de la foule ont subi les foudres des visiteurs au dernier quart, mais ces derniers ont finalement manqué de temps afin de compléter une improbable remontée.

Le porteur de ballon du Vert & Or Jimmy Larose-Joubert a dicté le rythme du match, lui qui a franchi 179 verges sur 21 portées, en plus d’inscrire un majeur. Pour sa part, le quart-arrière Zachary Cloutier a complété la moitié de ses 24 passes pour des gains de 149 verges, en plus de réaliser deux relais pour un majeur.

Dans le camp des Stingers, le pivot Olivier Roy a connu quelques difficultés, lui qui a été victime de trois interceptions. Il a finalement complété 16 de ses 28 relais, dont un pour un majeur, pour 219 verges. Il a toutefois aidé la cause des siens à l’aide du jeu au sol, avec six courses pour 49 verges et deux touchés.

Les deux équipes se concentreront maintenant sur les séries éliminatoires. Le Vert & Or amorcera son parcours au CEPSUM, contre les Carabins de l’Université de Montréal, le 6 novembre, pendant que les Stingers affronteront le Rouge et Or de l’Université Laval, au Stade TELUS, au même moment.