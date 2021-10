L’histoire des Remparts publiée dans un livre

De la vente des Harfangs de Beauport en 1996 à la victoire de la Coupe Memorial en 2006, en passant par la rivalité avec les Saguenéens de Chicoutimi : dans son plus récent livre, Les Remparts de Québec : 25 ans de passion, le journaliste et auteur Mikaël Lalancette s’est donné le défi de faire revivre les moments marquants de l’organisation des Remparts de Québec depuis sa renaissance en 1997.

Et il s’en est passé, des choses, en 25 ans ! Dans son troisième ouvrage publié en un an, l’auteur ne laisse rien au hasard. S’il revisite certains des moments les plus glorieux de l’organisation depuis sa renaissance, il revient également sur d’autres pans un peu plus sombres de l’histoire.

« Je voulais raconter ce qu’ont été les vies de ces joueurs, de ces entraîneurs, à travers les années. On y retrouve des histoires de familles de pension, de voyages d’autobus, des moments marquants, et des souvenirs des gros matchs qu’ils ont joués.

« Une chose m’a frappé, c’est que chaque fois que je contactais un ancien, la réponse était tout de suite “oui”. Je n’ai eu à courir après personne, que ce soit Radu [Alexander Radulov] ou [Josh] Hennessy. C’est peut-être un peu parce qu’ils me connaissaient, mais je pense que c’est surtout dû au fait qu’ils ont vraiment aimé leurs années à Québec. »

MOROSITÉ EN VILLE

Le bouquin nous replonge au cœur des débuts des Remparts, mais aussi de la fin des Harfangs. Une époque qui contraste avec celle qu’on vit aujourd’hui dans la Vieille Capitale, a remarqué Lalancette au fil de ses recherches.

« En 1996, les Nordiques viennent de déménager et ça ne va pas bien pour les Harfangs de Beauport. Il y a une morosité en ville. Le taux de chômage est élevé et il n’y a pas de volonté de la part du maire L’Allier pour la construction d’un nouvel amphithéâtre. C’était vraiment morose à Québec et tu le sens quand tu lis les articles de l’époque », mentionne-t-il.

PAS JUSTE LE BEAU

Si la Coupe Memorial de 2006 ou les premières années de l’équipe à Québec avec Simon Gagné et Éric Chouinard constituent certains des moments forts du livre, l’auteur a aussi tenu à parler de moments moins joyeux, dont l’incident Jonathan Roy en 2008.

« Pour moi, c’était un incontournable. On ne peut pas juste parler du beau. Il fallait parler de la rivalité avec les Saguenéens. Cela dit, je n’étais pas là pour faire le procès de Jonathan, mais je ne me voyais pas écrire un livre sans en parler. Patrick [Roy] ne s’est pas défilé et il s’est ouvert, ne cachant pas comment cela avait été difficile pour lui », explique Mikaël Lalancette.

« Les Remparts de Québec : 25 ans de passion » sera offert en librairies à partir de mercredi prochain 3 novembre. Il sera aussi en vente à la boutique de souvenirs des Remparts de Québec, au Centre Vidéotron.

