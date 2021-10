P-A Méthot, monsieur bonheur

Après des spectacles thématiques sur les années 1980 et 1990, le country et le disco, l’humoriste P-A Méthot proposera samedi soir P-A 2000 – Le party du millénaire. « J’aime mettre du bonheur dans la vie du monde », dit-il à propos de ces soirées festives.

Amateur de spectacles thématiques avec de nombreux invités, P-A Méthot convie depuis quelques années des milliers de spectateurs à ses partys qui mêlent musique et humour.

Alors que par le passé, l’humoriste tenait ses partys dans de gros amphithéâtres comme le Centre Vidéotron ou le Centre Bell, la pandémie a cette fois-ci changé les plans. Devant les changements fréquents de mesures sanitaires, P-A Méthot et son équipe chez Entourage ont opté pour une formule réduite à l’Olympia de Montréal.

« J’avais hâte qu’il se passe de quoi ! » lance l’humoriste, qui n’a jamais songé à attendre complètement l’après-pandémie pour faire son party thématique. « Il y a tellement d’affaires qu’on s’est fait enlever [depuis un an et demi] que lorsqu’on a vu que c’était possible de ramener ce spectacle, je l’ai pris tout de suite. Je n’ai pas hésité. »

Promesse de P-A Méthot : on ne parlera aucunement de la COVID durant cette soirée. « On parle des années 2000. Il n’y avait pas de COVID à ce moment-là ! Je vais y aller avec les films, la musique, les paroles de chansons. Je vais rire de mes invités. On va s’amuser. Ce sera une grosse soirée, un gros party. »

Barrette et Destroismaisons

Comme à son habitude, l’humoriste s’est entouré de nombreux invités pour l’accompagner sur scène. Il y aura notamment Michel Barrette, Jérémy Demay, Dominic Paquet, Alain Choquette, Sylvain Cossette, Kaïn, Martin Deschamps, Gabrielle Destroismaisons et Daniel Boucher.

« Parce qu’on ne sait pas ce qui peut arriver [avec la pandémie], on a décidé de faire un show 100 % québécois, dit P-A Méthot. En 2000, on était “dedans” pas à peu près, au Québec. Il y avait beaucoup d’humoristes qui avaient déjà commencé leur carrière. Il y avait les Star Académie qui ont commencé. [...] Avoir Gabrielle Destroismaisons, je capote ma vie ! C’est comme recevoir Martine St-Clair pour moi. »

Après cinq soirées thématiques, P-A Méthot a encore bien d’autres idées en tête pour de futurs partys. « J’aimerais bien ça faire une soirée glam-rock. Un show de poil et de cuir où les gens sortent leur perfecto et la perruque. Je n’haïrais pas non plus une soirée métal, quelque chose qui bûche. Mais j’aime tout, moi. Je ferais même une soirée classique avec un orchestre symphonique ! »

Le spectacle P-A 2000 – Le party du millénaire aura lieu samedi soir, à 19 h 30, à l’Olympia de Montréal. Le spectacle sera aussi diffusé sur les ondes de TVA en décembre. Pour les détails : pamethot.com.

