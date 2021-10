Nouveautés et Indispensables pour le chevreuil

Le passionné qui souhaite déjouer la vigilance du fantôme de la forêt aura encore plus de chances d’y arriver s’il est bien équipé.

Lors de diverses visites chez des marchands spécialisés ou lors de rencontres avec des représentants de manufacturiers, on m’a présenté de nombreux produits qui pourraient vous donner un coup de pouce pour arriver à vos fins, rendre l’activité plus agréable ou augmenter votre niveau de confort lorsque vous êtes dans le bois, à la chasse. Voici quelques-unes de ces trouvailles:

Pour tout voir

Photo courtoisie

Green Trail frappe dans le mille avec la lampe frontale Headspot 1200 lumens G4021 qui allie puissance et une durée qui peut atteindre 5 à 6 heures grâce à ses trois batteries 18650 rechargeables au lithium, 4500 mAh. Avec son entrée et sa sortie USB, ce produit de Naturmania permet l’utilisation du bloc pile comme borne de recharge pour vos cellulaires, tablettes, etc. Grâce au DEL, l’utilisateur peut voir un faisceau ajustable jusqu’à 200 à 500 mètres selon les conditions de terrain. greentrail.ca

À l’abri

Photo courtoisie

Lorsqu’on s’assoit sur une plateforme, on s’expose aux éléments comme le vent, la pluie, le froid, etc. Le Predator Nest d’Altan est un abri portatif qu’on installe par-dessus son tree stand. Il convient pour la majorité des modèles, même les doubles. Il est fabriqué de trois couches de nylon. L’amateur n’a qu’à bien le sécuriser sur l’armature du mirador ainsi qu’à l’arbre. Une fois installé, on peut le décapoter ou ouvrir les trois fenêtres. Quand il est fermé, il réduit la propagation des odeurs. Altansafeoutdoors.com

Enlever la tension

Photo courtoisie

Zone T3 a mis au point une poche de tir miniature de 10 x 10 x 10 pouces, la ZT3-10. Elle est fort utile, car elle permet au chasseur à l’arc ou à l’arbalète de confirmer la précision de son arme directement sur le terrain après une chute ou un accrochage. Il sera ainsi rassuré pour le reste de sa journée ou de son excursion. On peut également s’en servir pour désarmer son arbalète le soir venu avec une pointe de pratique. On peut y décocher jusqu’à 750 flèches. Ne pesant que quatre kilos, elle se trimballe partout. zonet3.com

Au chaud

Photo courtoisie

Le mercure descend souvent drastiquement durant la saison de la chasse au cerf de Virginie. Quand le froid nous incommode, l’attente devient fréquemment fort pénible. La collection d’articles Mobile Warning comporte une veste à capuchon doté de membranes chauffantes. L’usager a le choix d’opter pour quatre niveaux d’intensité de chaleur en se servant simplement de son téléphone intelligent. La batterie de 7,4 volts au Lithium-Ion perdure jusqu’à 10 heures avec une seule charge. Fieldsheer.com

Sous les fesses

Photo courtoisie

La chaise Stealth Hunter, de la firme Alps, propose aux nemrods un niveau de confort élevé. Les pattes surdimensionnées ne s’enlisent pas dans le sol et elles s’ajustent indépendamment selon la morphologie du terrain. Ajustable en hauteur, elle pivote sans bruit sur un axe complet de 360 degrés. D’un poids de 14,6 livres, elle se transporte aisément grâce à la sangle et à une courroie de compression retient les pattes. Le tissu en mèche, respire et épouse la forme de votre corps. alpsoutdoorz.com

Le bon cri

Photo courtoisie

Il n’est pas facile de reproduire l’appel d’un cervidé. Avec l’ensemble de trois calls, sous forme de mini-boîtes de conserve Bleats Can de Primo’s, on peut facilement imiter la femelle en chaleur en période de rut ou apaiser un spécimen nerveux qui passe dans les environs. Avec la gamme composée du Lil’ CAN, du Original CAN et du GREAT BIG CAN, vous pourrez effectuer des appels à courte, à moyenne et à longue distance. Il suffit de la faire pivoter sur elle-même pour activer les diverses mélodies. primos.com

Du bon pied

Photo courtoisie

Que l’on opte pour la chasse fine ou pour patienter dans un abri, il faut être bien chaussé. La Pronghorn de Danner est une botte emblématique pour cette entreprise qui équipe les soldats de l’armée américaine. Grâce à sa membrane doublée imperméable en Gore-Tex, à sa plateforme Terra Force Next, à sa semelle Vibram, le sportif peut s’attendre à du confort et de la stabilité tout au long de la journée. En fonction du type de chasse, choisissez une isolation de 400, 800 ou 1200 grammes de Primaloft. danner.com

Avec aisance

Photo courtoisie

Rivers Edge Treestands propose un mirador pour deux personnes de 17 pi de hauteur. Avec sa plateforme de 40 x 26 po, les chasseurs peuvent bouger aisément et pivoter leur corps pour voir l’action. Le TwoPlex 2-Man pèse 86 livres et peut supporter jusqu’à 500 livres. Il s’installe assez facilement et rapidement sur les arbres de 12 à 20 po de diamètre. Une barre de tir augmente la sécurité. Son siège en filet, comme une chaise de parterre, est confortable et n’absorbe pas l’eau. Huntriversedge.com

Tente

Photo courtoisie

Barronett Blinds présente le Big Mike Heavy-Duty. Ce poste d’affût terrestre, pour deux adeptes, est un des plus grands sur le marché. Avec ses 80 po de hauteur, il est idéal pour les archers, les arbalétriers, etc., qui chassent debout. Ce pop-up s’installe en moins de 60 secondes. Le positionnement des fenêtres en filet transparent permet de tirer assis ou debout. Ne pesant que 24 livres, il se transporte comme un sac à dos. Son denier 600 est à l’épreuve de l’eau, des accrocs et des déchirures. barronettblinds.com

Pour exhiber

Photo courtoisie

Si vous récoltez un beau mâle, sachez que la compagnie Rack Hub propose des supports qui servent à assembler facilement votre panache sur un présentoir qu’on fixe au mur. Il suffit de percer l’extrémité des cornes à la base et d’y insérer un embout métallique de façon à le positionner dans l’angle voulu. Il faut compter moins de cinq minutes pour installer le modèle RH2. Vous pouvez aussi vous procurer un socle qu’on dépose sur une table ou sur la tablette d’un foyer. rack-hub.com

Leurre olfactif

Photo courtoisie

Le Peefuser de Tink’s est un diffuseur d’odeurs fonctionnant de la même façon que les cigarettes électroniques. Il s’active 30 secondes toutes les deux minutes et, pendant ce temps, il convertit l’urine synthétique de femelles en chaleur en une légère brume fortement attrayante. Il est alimenté par trois piles de type AAA et offre une autonomie de plus de sept heures. Le chasseur n’a qu’à positionner une bouteille de 0,5 once dans le réceptacle pour attirer les cervidés. tinks.com

Émanation

Photo courtoisie

Il est possible d’éliminer les diverses odeurs qui pourraient trahir votre présence avec du NokOut. Il faut également laver vos vêtements avec du savon à lessive tel le Poule des Bois. Ce produit purement québécois est inodore, biodégradable, sans phosphate et sans UV. Offert en format d’un litre, il est efficace pour nettoyer les vêtements tachés de sang et faire disparaître les effluves aussi bien en eau froide qu’en eau chaude, il peut être utilisé avec tous les types de laveuses. pouledesbois.com