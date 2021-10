Pas de plan B pour Antoine Pilon

À 28 ans, le comédien Antoine Pilon cumule déjà une vingtaine d’années d’expérience dans le métier. Rencontré sur le plateau de Manuel de la vie sauvage – la série adaptée du roman éponyme de Jean-Philippe Baril Guérard – l’acteur que l’on voit aussi dans Nuit blanche et Entre deux draps s’est confié sur son métier, l’amour partagé avec une autre artiste et le plaisir de jouer avec les amis.

« Je suis tous les jours surpris de la chance que j’ai de pouvoir vivre de ma passion et d’être en plein où j’ai toujours voulu être, confie Antoine Pilon. À 6 ou 7 ans, je voulais être acteur, je voulais être dans les films, je voulais vivre ce que je vivais en regardant des films. Mon parcours professionnel a toujours été très linéaire. »

S’il a atteint ce X dont il rêvait à ses débuts, cela n’empêche pas l’acteur très connu pour son rôle d’Antoine dans la série Le Chalet de poursuivre son impressionnante ascension professionnelle « par souci d’ambition et de rêves à accomplir. »

Son travail, il le décrit comme exigeant, contingenté et demandant beaucoup d’efforts et d’investissements. C’est sans doute parce qu’il est conscient de la précarité de son métier – et de la chance qu’il a de l’exercer avec passion – qu’il est passé de jeune garçon apparaissant dans des publicités (son père travaillait en pub) à acteur mature, généreux et pas du tout prétentieux.

« Jouer représente le plaisir que j’avais à jouer aux policiers et aux voleurs dans la cour d’école, explique le comédien originaire de Saint-Bruno-de-Montarville. On est super chanceux parce que notre métier le dit dans le nom : on joue. C’est avoir la possibilité d’explorer une vie qui est autre que la tienne et, en plus, de le faire avec des gens qui partagent la même passion que toi. On essaie toujours de garder la notion de jeu, de plaisir et d’aventure, même si ça reste un business et qu’il y a de l’argent d’impliqué et des attentes. »

Le plaisir de jouer ensemble

En couple avec la comédienne Catherine Brunet depuis plusieurs années, l’acteur explique trouver motivant, inspirant et très pratique le fait de partager sa vie avec une autre artiste.

« On a la chance de travailler tous les deux, de travailler ensemble et d’avoir les mêmes collaborateurs, explique celui qui partagera l’écran avec sa douce dans Manuel de la vie sauvage, justement. On gravite dans le même milieu et on va chercher notre bagage d’inspiration à la même place : on regarde les mêmes films, les mêmes pièces, les mêmes spectacles, on écoute la même musique, les mêmes podcasts. C’est aussi vraiment pratique quand tu as des textes à répéter ou une audition à préparer. »

Le couple partage aussi l’envie de travailler avec les mêmes collaborateurs, de tous les corps de métier, rencontrés à travers les années de tournage. Des gens portés par des aspirations similaires et des envies de raconter des histoires résonnant avec les leurs.

Le comédien a aussi souvent le bonheur de jouer avec ses amis proches ; logique si l’on pense que l’entièreté de son entourage est composée d’acteurs et d’artistes. C’est le cas, notamment, avec son bon ami Simon Pigeon qu’il retrouve dans les séries Entre deux draps (ils jouent des amoureux) et Nuit blanche où ils sont ensemble plongés dans les années 70.

« Je savais jeune, en regardant des “envers du décor” ou en étant moi-même sur des plateaux, que c’était une grosse communauté. J’ai donc souvent fait des rôles où il y avait une gang comme dans Le Chalet et Demain des hommes : des séries où on racontait l’histoire d’un groupe de gens. »

Série dramatique autochtone

L’expérience est légèrement différente sur le plateau de Manuel de la vie sauvage où l’histoire est cette fois centrée sur son personnage. « C’est intéressant, car tous les détails te concernent aussi. Je suis aussi là presque tous les jours. »

Fort occupé, le comédien tourne aussi en ce moment dans Pour toi Flora, la première production dramatique autochtone qui sera diffusée en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA en 2022. Dans cette histoire revenant sur l’enfer des pensionnats des Premières Nations dans les années 60, il campera le frère du personnage interprété par Virginie Fortin. « Un policier ignorant avec des idées un peu arrêtées qui va se voir faire un 180 degrés et qui va découvrir plein de belles affaires. »

► La diffusion de la série Manuel de la vie sauvage est prévue pour le printemps 2022 sur les ondes de Séries Plus.

