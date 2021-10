Règne de Régis Labeaume: il a résisté à quatre premiers ministres

Signe de la longévité du règne de Régis Labeaume, pas moins de quatre premiers ministres différents ont dirigé la province durant ses quatre mandats à la mairie de Québec. De Jean Charest à François Legault, en passant par Pauline Marois et Philippe Couillard, certaines relations ont été plus fortes que d’autres. Voici quatre photos illustrant les relations entre M. Labeaume et les premiers ministres québécois.

Jean Charest, Régis Labeaume et plusieurs autres personnalités se sont réunis au Relais du Lac-Beauport, le 9 novembre 2009, pour le lancement d’« Équipe Québec », une initiative pour attirer de grands événements sportifs et, ultimement, les Jeux olympiques.

Le 5 septembre 2013, Pauline Marois et Régis Labeaume se serrent la main alors qu’on donne le coup d’envoi officiel au chantier de construction du pavillon Pierre--Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.

Le maire Labeaume a offert une visite guidée au premier ministre Philippe Couillard en septembre 2014. Les deux hommes avaient une excellente relation. M. Labeaume a louangé M. Couillard lorsque ce dernier a quitté la vie politique, soulignant qu’il « a été pour Québec un grand monsieur. »

« Un beau foulard aux couleurs de la CAQ ! » a lancé le premier ministre François Legault à M. Labeaume lors de leur toute première rencontre, le 1er novembre 2018. Le maire de Québec assure qu’il s’agit d’un hasard et discute de réseau structurant, de troisième lien et de réaménagement de la tête des ponts avec le chef caquiste.

