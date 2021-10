Rupture de Zayn Malik et Gigi Hadid: le chanteur aurait frappé sa belle-mère

Entre Zyan Malik et Gigi Hadid, c'est fini.

Les tourtereaux sont récemment devenus parents d'une petite fille prénommée Khai et semblaient être aux anges depuis cette naissance, toutefois un incident familial aurait mis fin à leur relation.

Alors que des rumeurs affirment que Zayn aurait frappé la belle-mère de Gigi, Yolanda, des faits qu'elle corrobore elle-même, l'ancienne star des One Direction a tenu à mettre les choses au clair dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

«Je suis une personne discrète et je veux vraiment créer un espace privé et sain dans lequel ma fille peut grandir», a-t-il déclaré.

«Afin de protéger cet espace pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les récriminations provenant d’une altercation que j’ai eue avec un membre de la famille de ma compagne.»

D'après Zayn, Yolanda s'est introduite chez eux alors que Gigi était absente et le chanteur a insisté sur le fait qu'il avait uniquement voulu protéger sa fille.

L'ancien membre de One Direction n'a pas confirmé sa rupture avec Gigi Hadid mais ne l'a pas nié non plus.

Son post sur Twitter a déjà récolté plus de 500 mentions «j'aime».

Pour le moment, ni Gigi ni Yolanda ne se sont encore exprimées publiquement à propos de cet incident.