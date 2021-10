Séries mondiale: les lanceurs des Braves menottent les Astros

Une performance quasi-parfaite du groupe de lanceurs des Braves d’Atlanta leur a permis de s’emparer des honneurs du troisième match de la Série mondiale par la marque de 2 à 0 contre les Astros de Houston, vendredi au Truist Park.

Les favoris de la foule n’étaient plus qu’à six retraits de réussir un match sans point ni coup sûr quand Aledmys Diaz a réussi une frappe aux dépens du releveur Tyle Matzek. Le voltigeur de gauche Eddie Rosario est passé bien près d’attraper cette balle, mais est finalement arrivé tout juste en retard.

Néanmoins, les cinq lanceurs des Braves utilisés dans ce duel n’ont permis que deux coups sûrs. Le partant, Ian Anderson (1-0), n’en a pas permis un seul, lui qui a donné trois passes gratuites et retiré quatre adversaires sur des prises, en cinq manches de travail. Will Smith a pour sa part accordé l’autre coup sûr des visiteurs, mais a aussi signé le sauvetage.

Au bâton, les Braves ont marqué le point victorieux en troisième manche. Austin Riley a alors cogné un double, sur une offrande de Luis Garcia, qui a permis à Rosario de compléter son tour des sentiers. Garcia, le lanceur partant des Astros, a finalement été retiré après trois manches et deux tiers sur la butte. Il a permis ce seul point sur trois coups sûrs et quatre buts sur balles, en plus de faire mordre la poussière à six adversaires.

L’autre point des Braves a été l’œuvre de Travis d’Arnaud, qui a expulsé un lancer du releveur Kendall Graveman à l’extérieur des limites du terrain, en huitième manche.

Les deux équipes seront de retour sur le terrain de la formation de la Géorgie, samedi, pour le quatrième duel de la série, que les Braves mènent 2-1.