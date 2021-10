Toronto va-t-elle damner le pion à Montréal?

« Toronto a ce qu'il faut pour être l'un des premiers centres urbains a pouvoir bénéficier de la mobilité aérienne avancée », selon une étude que vient de publier le Consortium canadien de mobilité aérienne avancée (CAAM) lié au Conseil national de recherches du Canada.

Bon, de quoi s’agit-il au juste ? Les aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (acronyme eVTOL en anglais ) vont remplacer en bonne partie les hélicoptères et devenir dans les prochaines années des objets familiers dans les airs au-dessus des centres urbains.

C’est révélateur qu’un organisme lié au gouvernement fédéral, la CAAM, qui se présente comme la voix nationale pour l'avenir de l'aviation à zéro émission, « apporte ses connaissances et son expertise à la région du Grand Toronto pour aider à façonner le transport aérien équitable, inclusif et durable de notre avenir.»

Pourquoi donner la priorité à Toronto et non à Montréal, pourtant la métropole canadienne de l’aéronautique ? On voit de quel côté penche toujours la balance fédérale.

L’étude de la CAAM analyse l'impact économique qu’auront les aéronefs électriques estimant le nombre d'emplois permanents à temps plein qu’ils apporteront à la région du Grand Toronto, ainsi que les recettes fiscales et la nouvelle activité économique globale qu’ils engendreront. La CAAM affirme que Toronto peut s’attendre à voir des milliers de nouveaux emplois, des centaines de millions de nouvelles recettes fiscales et des milliards de dollars de nouvelles activités économiques globales d'ici 2045.

Rien sur Montréal. Pourtant, la ville a autant de facteurs favorables que Toronto pour être l'une des premières bénéficiaires de l’arrivée des aéronefs eVTOL: une industrie aérospatiale florissante parmi les premières de la planète, un solide secteur financier, des institutions d’enseignement de haut niveau, particulièrement en ingénierie.

Et aussi des centres de recherches et des installations médicales de classe mondiale. Les aéronefs électriques à mobilité aérienne avancée décollent plus rapidement que les hélicoptères pour transporter des patients en situation d'urgence vitale vers le centre de traumatologie le plus proche. L’acquisition de ces appareils par les services de santé et de sécurité publique impliquera des économies importantes compte tenu de leur coût inférieur d'achat, d'exploitation et d'entretien par rapport aux hélicoptères.

Ces petits aéronefs électriques permettront également le développement de nouvelles formes de mobilité aérienne régionale : des vols entre des localités dont les distances ne sont pas actuellement viables économiquement pour des transporteurs aériens traditionnels (avions ou hélicoptères). Par exemple, des voyageurs pourront prendre des vols électriques depuis l'aéroport international Trudeau pour des destinations dans un rayon de 120 à 170 km (Trois-Rivières, Sherbrooke, Ottawa ) à un prix bien moindre qu’un taxi ou une limousine.

Des cargaisons légères et autres fournitures urgentes ou prioritaires pourraient être livrées par ces petits aéronefs électriques (avec ou sans pilote) voyageant au-dessus de la circulation routière et des embouteillages, réduisant le bruit ainsi les émissions de carbone.

Courtoisie de Jaunt Air Mobility

Alors que le fédéral mise sur Toronto pour le développement d’un pôle économique axé sur les aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical, un développeur américain de ces appareils, Jaunt Air Mobility, installe, lui, son siège social canadien à Montréal.

Selon le PDG de l’entreprise, le Québec et le Canada offrent un large éventail d'opportunités découlant d'une longue histoire dans l'industrie aérospatiale, y compris une main-d'œuvre expérimentée et des fournisseurs mondiaux.

Jaunt Air Mobility explore actuellement les options pour des emplacements spécifiques pour ses opérations canadiennes en mettant l'accent sur des partenaires d'investissement stratégiques. Dallas, au Texas, restera le siège social de l'entreprise. Bell hélicoptères a aussi son siège social au Texas et une usine à Mirabel.

Son aéronef électrique à décollage vertical, Jaunt Journey, pourra transporter quatre personnes pour des déplacements rapides, économiques, silencieux et sécuritaires au sein de zones urbaines et au-delà.

L’entreprise a l'intention d'obtenir pour ses aéronefs électriques la certification de Transports Canada, de la FAA américaine et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).