Un bon bourgogne naturel

La mode des vins naturels est toujours aussi forte. Vous me direz que c’est mieux que celle des vins orange... Vous avez raison! Ce qui compte, c’est qu’on en trouve de plus en plus à la SAQ, mais surtout qu’il en existe un paquet de très bons.

C’est précisément le cas de cette cuvée «Petite Vigne» élaborée par Pierre Naigeon. Un pinot noir provenant d’un millésime généreux donnant ici un vin abondant tant au nez qu’en bouche. Ça se voit aussi à la couleur violacée plutôt intense. Une touche volatile au départ dans les parfums, ce qui vient jazzer le tout. Des tonalités de fraise, de cassis, de balsamique et de noyau de cerise. La bouche est ample et veloutée, l’acidité est vive et la longueur, bonne, évoquant les fruits frais. Difficile de croire que le vin affiche plus de 14% d’alcool. Un autre excellent exemple de la qualité des vins produits dans les appellations dites régionales de Hautes Côtes de Nuits et de Hautes Côtes de Beaune; le tout étant proposé à prix d’ami (les amateurs de Bourgogne sauront vous le dire!).

Pierre Naigeon, Petite Vigne 2018, Hautes Côtes de Nuits, France 32,50$ - Code SAQ 13983464 – 14,2% - 1 g/L – Biologique

★★★ 1⁄2- $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel