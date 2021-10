Un nouvel investisseur arrive au CHUM

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Une firme luxembourgeoise devient copropriétaire

La société d’investissement BBGI Global Infrastructure du Luxembourg a récemment annoncé l’acquisition d’une participation de 25 % dans Collectif Santé Montréal (CSM), l’entreprise de gestion du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). BBGI déboursera un peu plus de 88 millions $ pour racheter les intérêts que détenait la firme espagnole Obrascón Huarte Lain, qui a participé à la construction de l’hôpital. Les autres copropriétaires de CSM sont la française Veolia ainsi que les britanniques Innisfree et Laing O’Rourke.

Ils vendent du Aya

Deux dirigeants d’Aya Or et Argent ont vendu pour plus de 700 000 $ d’actions de l’entreprise minière québécoise. Elias Elias, vice-président aux affaires juridiques, a liquidé pour plus de 475 000 $ de titres alors que Raphaël Beaudoin en a vendu pour plus de 265 000 $. Le cours boursier d’Aya, qui exploite une mine d’argent au Maroc, a plus que triplé au cours des 52 dernières semaines.

IQ mise sur une pharmacie virtuelle

La jeune entreprise montréalaise Medzy vient de recueillir 2,3 millions $ dans le cadre d’un financement auquel ont pris part Investissement Québec et des investisseurs privés. Fondée en 2019 par Sonia Boutin et Francis Valois, Medzy est une pharmacie en ligne qui livre des médicaments partout au Québec.

Un dirigeant de Richelieu encaisse

Guy Grenier, vice-président aux ventes et au marketing pour le secteur industriel chez Quincaillerie Richelieu, a empoché près de 185 000 $ en exerçant des options de l’entreprise québécoise, la semaine dernière. Le titre a progressé de plus de 30 % depuis le début de l’année.

Crewdle récolte 2,2 M$

Spécialisée dans les communications « pair à pair », la jeune entreprise Crewdle vient de recueillir près de 2,2 millions $ auprès d’Anges Québec et d’investisseurs privés. Crewdle offre des services de téléconférence et d’appels vidéo qui permettent, selon ses fondateurs, Vincent Lamanna et Pierre Campeau, d’économiser jusqu’à 1 kg de CO2 et 12 litres d’eau potable par heure et par participant en évitant le recours à des serveurs.

Il achète du Velan

Un administrateur de Velan, Robert Raich, vient d’acheter pour plus de 260 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise. Avocat, M. Raich est entré au conseil d’administration de Velan plus tôt cette année. Le titre du fabricant de robinetterie industrielle a reculé de 15 % au cours des six derniers mois. Velan a récemment annoncé que le Français Bruno Carbonaro allait succéder à Yves Leduc au poste de PDG.