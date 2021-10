Un «skatepark» près de Place D’Youville, promet Transition Québec

Les amateurs de planche à roulettes qui fréquentent la Place D’Youville n’auront plus à craindre les contraventions si Transition Québec accède au pouvoir.

Le parti municipal souhaite répondre à la demande de plus de 2000 personnes qui ont signé une pétition avant le début de la pandémie pour autoriser la pratique de ce sport à Place D’Youville.

Non seulement le parti accèderait à cette demande, mais il aménagerait également un parc de planche derrière le Palais Montcalm pour répondre à la popularité grandissante de cette activité.

Transition dénonce le flou actuel entourant la réglementation et son application à l’heure actuelle et croit qu’il est possible d’assurer une bonne cohabitation avec les résidents, les commerçants et les touristes.

