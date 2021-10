Une cabane de rêve!

Le jeune Olivier, 5 ans, de Sainte-Brigitte-de-Laval, a vu son rêve se réaliser le 17 octobre dernier alors qu’en présence de ses parents, de ses deux frères et de sa sœur (photo du haut) il a assisté au dévoilement officiel de sa cabane dans la forêt derrière chez lui. Et ce, à peine sept mois après ses derniers traitements de chimiothérapie. C’est qu’Olivier a dû être hospitalisé, en pleine pandémie, pour commencer son protocole de traitement contre une tumeur de Wilms dans son rein. Son rêve d’avoir sa cabane dans la forêt a été rendu possible grâce à Rêves d’enfants, la collaboration d’un menuisier (M. Rousseau) et le soutien financier du Groupe BMR qui a fourni les matériaux, la peinture, les coussins et les accessoires. Olivier a bien l’intention d’y jouer, d’y bricoler, d’y manger ses collations et même d’y dormir (tout dépendant du mercure). Rêves d’enfants réalise des rêves qui changent la vie d’enfants atteints d’une maladie grave : revesdenfants.ca.

Prise deux !

Photo courtoisie

Le conjoint et les amis(es) de Laure-Annette Gilbert (photo) de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) furent très déçus le 31 octobre 2020 lorsque la pandémie les a empêchés de célébrer, tous ensemble, son 80e anniversaire de naissance. Native de Sainte-Aurélie, dans la municipalité régionale de comté des Etchemins, Annette (pour les intimes) aura droit demain, à l’occasion de ses 81 ans, à tous les égards. Puisque celle qui prend sa marche tôt le matin aime le jardinage, les aménagements floraux et aller au restaurant, il ne serait pas surprenant que son conjoint (Jean-Guy Giguère) et quelques amis(es) se réunissent autour d’une bonne table de la région. Ça valait la peine d’attendre un an.

Bonne retraite Clément

Photo courtoisie

L’heure de la retraite définitive semble avoir sonné pour Clément Forgues (photo), ex-propriétaire et gestionnaire chez Outillage Industriel Québec et l’un des membres de l’équipe de la Corporation des parcs industriels de Québec (CPI). À l’aube de ses 80 ans, Clément, n’écoutant que son corps et sa santé, a décidé non pas de ralentir ses activités, mais de les cesser de façon définitive. Une décision extrêmement difficile aux dires du principal intéressé qui, depuis six ans, était responsable des partenariats, de la clientèle et du comité de golf de la Classique Inter-Parcs Industriels. Pendant plusieurs années, Clément a également assuré la transition de la vente de son ex-commerce de l’avenue Marconi à Québec en agissant comme consultant en finances, ressources humaines, contrôle de la qualité et administration générale. Mon petit doigt me dit que Clément ne sera jamais trop loin de son monde.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 30 octobre 1961. L’Union soviétique fait exploser le Tsar bomba, l’engin explosif le plus puissant jamais utilisé. Cette date est considérée comme le jour de la naissance de l’industrie nucléaire russe. Sur la photo : une réplique de la bombe au Musée de la bombe atomique à Sarov, en Russie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ivanka Trump (photo), fille de l’ex-président des États-Unis, Donald Trump, 39 ans... Catherine Brunet, actrice québécoise (Le Chalet), 31 ans... Antoine Gratton, auteur-compositeur-interprète québécois, 42 ans... Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 57 ans... Claire Syril, autrice-compositrice-interprète québécoise, 74 ans... Claude Lelouch, réalisateur français, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 octobre 2011 : Serge Aubry (photo), 69 ans, ex-gardien de but des Nordiques de Québec dans l’AMH... 2019 : Charlie Taaffe, 69 ans, deux fois entraîneur de l’année de la LCF avec les Alouettes de Montréal (1999-2000), qui a aussi brièvement guidé les Tiger-Cats de Hamilton (2007)... 2019 : Jim Gregory, 83 ans, ancien directeur général des Maple Leafs de Toronto, dirigeant de la Ligue nationale de hockey pendant quatre décennies... 2018 : Bob Skoronski, 84 ans, qui a joué pour les Packers de Green Bay de la NFL entre 1956 et 1968... 2016 : Claude Putman, 85 ans, auteur-compositeur et chanteur américain... 2015 : Mel Daniels, 71 ans, basketteur américain... 2013 : Léo Gravelle, 88 ans, hockeyeur qui a joué cinq saisons avec le Canadien de Montréal (1946-1951)... 2010 : Édouard Carpentier, 84 ans, véritable légende de la lutte québécoise... 2007 : Robert Goulet, 73 ans, chanteur et acteur américain... 2006 : Roland Sabourin, 80 ans, l’un des pionniers dans le domaine du journalisme sportif à Québec.