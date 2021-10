Une collecte de bonbons sous la pluie

Un important système en provenance du sud des États-Unis risque de venir gâcher la fête de l’Halloween pour la plupart des régions du Québec.

À Montréal notamment, entre 20 et 30 mm de pluie sont prévus dimanche, ainsi que des vents venant du nord de 20 km/h avec rafales à 40 en mi-journée. La journée de dimanche oscillera entre pluie soutenue, intermittente et averses. Les précipitations devraient se poursuivent jusque dans la nuit. Quant aux températures, elles seront stables dans la journée, près de 11 °C, et atteindront les 9 °C dans la nuit.

Tout comme les petits monstres montréalais, ceux de Gaspé sillonneront les rues sous la pluie qui tombera tout au long de l’après-midi et de la soirée.

À Québec, Environnement Canada prévoit des risques d’averses et de la pluie intermittente qui devrait toutefois s’arrêter au cours de la soirée. Il fera entre 9 °C et 8 °C.

Les plus chanceux se trouvent en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, où des risques d’averses sont prévus.

En 2019, plusieurs villes du Québec avaient pris la décision d’annuler Halloween en raison de la pluie.