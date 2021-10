«Une dernière nuit à Soho» : se laisser prendre au jeu

«Une dernière nuit à Soho», drame psychologique d’Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy et Diana Rigg dans son dernier rôle, est d’une originalité rafraîchissante.

Parfois classifié comme film d’horreur, «Une dernière nuit à Soho» surprend fort agréablement par son scénario inattendu dont nous ne dévoilerons que le strict minimum, tout le plaisir étant dans la surprise. Car le Britannique Edgar Wright sait jouer avec les émotions du spectateur, comme le prouvent ses «Shaun et les zombies» (2004) et «Baby le chauffeur» (2017), ses premier et dernier longs métrages.

«Une dernière nuit à Soho» débute banalement lorsqu’Eloise (Thomasin McKenzie) quitte sa campagne et sa grand-mère pour aller étudier la mode à Londres. Hantée par le suicide de sa mère et très timide, Eloise a du mal à s’adapter, d’autant qu’elle est en butte aux moqueries de ses condisciples.

Elle déménage du dortoir après une soirée un peu trop folle et prend une chambre dans les combles d’un immeuble tenu par Miss Collins (la regrettée Diana Rigg, décédée en 2020 et connue pour avoir incarné Emma Peel dans la série originale «Chapeau melon et bottes de cuir» et la femme de James Bond dans «Au service secret de Sa Majesté»).

Nostalgique des années 1960, Eloise se retrouve transportée dans cette époque dès qu’elle s’endort, bercée par les vieux disques de ces années-là, ce qui donne une trame sonore entraînante qui rythme efficacement les scènes de rêves.

Dans cet univers onirique, Eloise rencontre et devient Sandie (Anya Taylor-Joy, révélée par l’excellente série «Le Jeu de la dame»), une chanteuse de club. Mais la jeune étudiante se retrouve confrontée à la réalité des années 1960, ainsi qu’à celle – violente – du monde de la nuit.

Avec un art consommé du suspense, Edgar Wright et sa coscénariste Krysty Wilson-Cairns («1917») attendent la seconde moitié du long métrage pour livrer la majorité des clés de l’histoire, le directeur de la photographie Chung Chung-hoon (qu’on a pu voir à l’œuvre dans «Stoker» de Park Chan-wook ainsi que dans le deuxième «Zombieland») jouant avec les ombres, les éclairages et les décors pour faire passer le spectateur d’une émotion à une autre.

Les acteurs de soutien Matt Smith et Terence Stamp sont très bien choisis, leurs visages anguleux sont inquiétants à souhait, et contrastent parfaitement avec les deux actrices. On demeure donc les yeux rivés à l’écran en oubliant presque de manger son pop-corn.