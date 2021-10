Une soirée historique pour le patinage de vitesse québécois

Pour souligner son 50e anniversaire, la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) a réuni les trois champions mondiaux longue piste de l’histoire de la Belle province.

Présentée au Centre de glaces qui a ouvert ses portes à la fin août, la Conférence des champions a été l’occasion de vivre l’évolution de la discipline dans les réalisations de Gaétan Boucher, Sylvain Bouchard et Laurent Dubreuil.

Boucher s’est couvert d’or au Mondial sprint en 1984 en Norvège ; Bouchard a fait de même sur 1000 m en 1998 à Calgary à sa dernière compétition en carrière ; et Dubreuil s’est hissé sur la plus haute marche du podium sur 500 m en 2021 aux Pays-Bas.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

« C’est incroyable de côtoyer ces deux légendes du patinage de vitesse et un honneur, a exprimé Dubreuil. Même si je ne les ai jamais vus patiner, je suis un historien de notre sport et je suis conscient de leurs réussites à une époque où ils ne pouvaient pas compter sur les mêmes commodités que maintenant. Ils m’ont tracé la voie. »

« Je me souviens que mon objectif était de dépasser Sylvain pour le nombre de médailles en Coupe du monde, d’ajouter Dubreuil. Quand j’ai gagné ma 7e, j’étais très content. »

Développement du sport

Au même titre que Dubreuil, Bouchard a été inspiré par Boucher. « En regardant les Jeux de 1976 à Innsbruck, la performance de Gaétan m’a ouvert les yeux, a-t-il imagé. Âgé de cinq ans, je jouais au hockey et j’ai dit à mon père que les patineurs allaient vite. Je me suis inscrit au club de patinage de Sainte-Foy l’année suivante. Mon père souhaitait que j’atteigne la LNH et il s’est dit que le patinage de vitesse allait être une bonne occasion pour améliorer mon coup de patin. À 12 ans quand j’ai lâché le hockey, mon père était très déçu. »

Les trois champions du monde sont unanimes : la construction du Centre de glaces aura un impact significatif sur le développement du patinage de vitesse au Québec. « On va avoir plus que trois champions du monde au cours des 50 prochaines années, a affirmé Dubreuil. La construction nous a convaincus mon épouse et moi d’avoir un premier enfant. Si on n’avait pas obtenu un anneau couvert, on aurait retardé notre projet de famille et j’aurais certainement arrêté ma carrière quelques années plus tôt. Au lieu de passer cinq mois sur la route, j’ai coupé de moitié et je suis beaucoup plus heureux. »

Bouchard ne cache pas qu’il aurait aimé profiter de telles installations au cours de sa carrière. « J’aurais aimé ça, mais je suis très heureux pour les jeunes et pour Laurent qui peut conjuguer le sport et la famille. Avec nos installations, il n’y a plus d’excuses pour qu’on ne puisse pas recevoir des compétitions d’envergure et cela va procurer plus de visibilité à notre sport. Nous sommes maintenant égaux avec le reste de la planète. »

Même s’il n’était âgé que de 27 ans et au sommet de son art, Bouchard n’a pas de regrets d’avoir accroché ses patins en 1998.

« À l’époque quand j’ai pris ma retraite, j’avais le goût de faire des bébés et mon titre mondial n’a pas changé ma décision, a-t-il souligné. J’aurais aimé beaucoup, beaucoup que mes enfants patinent, mais mes petits enfants vont le faire. »

« La victoire de Laurent va permettre que plus de jeunes s’initient au patinage de vitesse, poursuit Bouchard qui a terminé au 4e rang au 1000 m et 5e sur 500 aux Jeux olympiques de Nagano en 1998. Les jeunes s’identifient aux champions. Mon gars le plus vieux me dit qu’il a autant de médailles olympiques que moi. »

Le 50e anniversaire de la FPVQ a été l’occasion de réunir 15 anciens olympiens (longue piste et courte piste) en plus de Susan Auch qui est la directrice générale de Patinage de vitesse Canada. Auch a pris part à quatre Olympiques et remporté deux médailles.

Gaétan Boucher vise le mondial des maîtres de 2023

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Figure marquante du sport olympique canadien, Gaétan Boucher a repris l’entraînement et il envisage de prendre le départ du championnat mondial des maîtres de mars 2023 qui se déroulera sur l’anneau qui porte son nom.

« C’était impossible qu’il y ait un anneau couvert à Québec et que je ne patine pas, a résumé Boucher. Après la promesse du maire Labeaume, il y a 14 ans, qu’il y aurait un anneau couvert, nous étions fous comme des balais, mais j’ai perdu espoir un moment donné que le projet ne verrait pas le jour avant que je sois trop vieux pour patiner. Parce que j’étais en contact avec Robert Dubreuil (DG de la FPVQ) et Benoît Lamarche (un ancien olympien et grand ami), j’ai repris espoir. »

Première étape dans son retour, le triple médaillé olympique s’est fait mouler des patins et il se pointe à Québec chaque fin de semaine. « J’ai repris l’entraînement il y a quelques semaines et je vais attendre de voir en janvier où je me situe, mais l’objectif est d’effectuer un retour à la compétition, a confirmé le quadruple médaillé olympique. J’ai beaucoup de chemin à faire pour m’entraîner plus sérieusement, mais je sens une amélioration. Ma technique est encore bonne, mais je dois m’adapter au nouveau patin CLAP. »

Condo à québec

Boucher fera un pas de plus dans son projet à compter de janvier.

« J’ai l’intention de me louer un condo à Québec et je vais pouvoir patiner toutes les fins de semaine, a-t-il confié. Je pourrais être ici quand je le veux. Tu ne peux pas patiner une fois de temps en temps parce que le patinage de vitesse est un sport trop exigeant. »

Boucher a déjà fait ses devoirs. « J’ai été voir les temps des gars qui font le circuit des maîtres et je me disais que ce n’était pas si pire, mais c’est différent quand tu patines, a raconté le directeur général de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère. La compétition est assez forte. On verra comment je vais progresser, mais je ne veux pas finir dernier. »

« Il n’y a pas de gars qui ont patiné avec moi, mais on retrouve des patineurs qui ont débuté sur le tard et qui font des marathons sur glace, poursuit Boucher. Ils sont en très bonne forme. Il y a aussi plusieurs Hollandais qui n’ont jamais fait l’équipe nationale, mais qui n’étaient pas loin et qui n’ont jamais arrêté de patiner. Leur technique est bonne. »

Initialement prévu en mars 2022, le mondial des maîtres de Québec a été repoussé d’un an en raison de la COVID-19 et des délais dans la construction du Centre de glaces. « C’est une bonne chose pour moi. Ça va me donner du temps pour me préparer. Je ne ferai pas un 1500 m sinon je vais mourir bien raide. J’ai le goût de m’entraîner pour le plaisir d’être en forme et de retrouver les sensations que je ressentais quand je patinais. Ça fait mal le patinage de vitesse, mais on contrôle ce qu’on fait. L’an dernier sur l’anneau des plaines d’Abraham, les conditions n’étaient pas parfaites, mais j’avais du plaisir à patiner. »

S’il souhaite prendre le départ du mondial des maîtres, Boucher a aussi repris l’entraînement en courte piste, discipline où tout a commencé. Il avait notamment remporté le championnat mondial en 1977 et l’argent en 1976, 1981 et 1982.