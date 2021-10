Une tempête solaire favorisera la création d’aurores boréales au Canada samedi

Une imposante tempête solaire, présente depuis jeudi, devrait s’approcher de la Terre samedi, et par le fait même, offrir des conditions favorables à la formation d’aurores boréales durant la soirée.

Le Space Weather Prediction Center (SWPC), a émis un avertissement d’activité géomagnétique G3 sur une possibilité de cinq. Un tel niveau d'activité est suffisant pour qualifier cette tempête d'agitée, généralement très propice à plusieurs aurores boréales.

Le spectacle céleste sera au maximum de sa capacité dans le Midwest américain et le sud de l’état de Washington, là où l’activité géomagnétique sera la plus forte, du temps doux et le ciel bien dégagé. Ailleurs au Canada, l’Alberta devrait avoir des conditions météorologiques semblables, selon Environnement Canada.

Au Québec, en raison de l’importante couverture nuageuse, peu de régions aurons la chance de voir le phénomène. Toutefois, les gens de la pointe gaspésienne, de la Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine, pourraient avoir la chance d’observer le spectacle entre 18h et 22h, selon le météorologue Bertin Ossonon de MétéoMédia, dans un lieu évidemment exempt de pollution lumineuse.