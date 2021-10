Vision optimiste de notre histoire

Mario Polèse est un optimiste, de ceux qui voient le verre à moitié plein et non à moitié vide. En 50 ans, dit-il, le Québec aurait réalisé un véritable miracle, passant d’un état de dépendance extrême à un statut de nation libre, prospère et heureuse, et cela sans guerre ni violence. Désormais, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes et « la cohabitation de deux peuples sur un même territoire et dans une même ville, deux peuples à l’origine séparés par la religion et la langue » serait un franc succès.

Le projet de Mario Polèse de donner sa version des faits, sa vision de l’histoire du Québec – il est arrivé ici à la fin des années 1950 – est louable et mérite d’être connu.

Il a très rapidement pris connaissance de notre statut colonial et de dominés par la minorité anglophone ainsi que de notre infériorité socioéconomique.

Il a pris le parti du français en s’intégrant à la majorité de langue française, alors qu’il aurait pu s’intégrer tout naturellement à la minorité anglophone, étant de nationalité étatsunienne.

Il s’inscrit dans cette lignée des immigrants heureux venus s’installer au Québec par choix, parce que notre mode de vie, nos valeurs, notre identité leur plaisaient, comme Kim Thuy ou Akos Verboczy, pour ne mentionner que ces deux auteurs.

Sans l’aide du fédéral

Malheureusement, il conclut trop rapidement à la mise au rancart, pour ne pas dire la mort, du projet indépendantiste. Comme si nous avions obtenu suffisamment de pouvoirs avec tous nos combats, avec notre menace de nous séparer du Canada, et qu’il fallait maintenant nous contenter de ces miettes de pouvoirs, de ces demi-mesures.

« La Constitution canadienne n’a pas empêché le Québec d’aller chercher des pouvoirs dans des domaines comme l’immigration et la main-d’œuvre et de se doter de politiques propres pour construire un modèle social unique en Amérique du Nord, sans oublier de grandes institutions de l’État comme la Caisse de dépôt et Hydro-Québec », plaide l’auteur de cet essai autobiographique.

Mais ces gains ne sont pas le résultat d’une générosité quelconque de l’État fédéral.

Là encore, dans ces domaines comme l’hydroélectricité ou la Caisse de dépôt, cela s’est construit sans l’aide du fédéral, alors que des projets similaires, comme celui de Churchill Falls à Terre-Neuve, par exemple, ont reçu des aides millionnaires du fédéral.

Et que dire du projet de loi fédéral qui empêchait la Caisse de dépôt d’investir dans certaines entreprises hors Québec ?

Je ne sais pas comment l’auteur peut conclure que « l’écart social entre francophones et anglophones a disparu » et que nous vivons désormais en paix avec l’ennemi.

Montréal s’anglicise

J’ai l’impression que l’auteur et moi n’habitons pas sur un même territoire.

Le fait d’appartenir à une société marquée par ses défaites (la Conquête, l’échec des patriotes, l’échec des deux référendums), incapable de s’assumer pleinement, comme l’avait déjà fait remarquer Alexandre Poulin dans son essai Un désir d’achèvement, n’est quand même pas une vue de l’esprit et les « deux solitudes » font toujours partie du paysage canadien, il me semble.

Si je relis aujourd’hui le poème Speak white de la regrettée Michèle Lalonde, je n’ai pas l’impression de retourner en arrière, tout comme les Elvis Gratton du tout autant regretté Pierre Falardeau ne font pas (encore) partie d’un folklore révolu.

Ce n’est pas de l’« autoapitoiement » ni de « la victimisation érigée en vertu », contrairement à ce que laisse entendre le professeur universitaire.

Certes, comme l’affirme Polèse, la paix règne dans les quartiers de la métropole et Montréal afficherait un des taux d’homicide parmi les plus bas des grandes métropoles nord-américaines. Bravo.

Mais Montréal s’anglicise, ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques et les enquêtes, à tel point que certains voudraient lui conférer un statut d’État cité en consacrant son image de ville bilingue.

Ça aussi, c’est une forme de violence.