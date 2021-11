À qui laisser le choix du cégep ?

Personnellement, je considère que, rendu au cégep, l’élève lui-même doit avoir le choix du collège où il veut étudier, puisqu’il en va de son futur. Tout le monde sait à quel point une deuxième langue devient un atout dans le monde du travail. Personnellement, ce sont mes parents, surtout ma mère, qui m’ont transmis l’amour du français. Elle nous demandait de bien parler et de bien écrire notre langue, et n’acceptait aucune faute.

Bien que j’aie complété mon secondaire en anglais, je demeure profondément attachée au français, ma langue maternelle. Dans les années 50 et 60, même si les deux parents étaient français, on pouvait choisir d’aller à l’école en anglais. Pourquoi plus maintenant ? Côtoyer une autre langue n’offre aucun danger si la raison d’apprendre une deuxième langue est de se donner plus d’atouts dans sa vie professionnelle. Je suis la preuve vivante que d’être allée au secondaire en anglais n’a aucunement diminué mon amour du français car je suis une grande défenderesse de cette langue.

Denise Villeneuve

Pourquoi pensez-vous que des lois furent nécessaires pour protéger notre langue ? Des lois, dont la loi 101, avaient et ont toujours pour but de protéger cette partie de notre patrimoine et empêcher que le Québec se fonde peu à peu dans la masse anglophone dominante. Je considère donc que l’obligation pour les francophones et les immigrants de fréquenter le cégep en français est une nécessité. Ce qui ne prive personne d’apprendre en parallèle une langue seconde et même une troisième langue.