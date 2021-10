Bien des événements peuvent influencer la qualité de vie et la qualité de vie sexuelle. Naturellement, les dernières années ont été grandement ponctuées d’innombrables moments d’incertitude, de bouleversements et de questionnements. La capacité de chaque personne à s’adapter – ou non – à ces changements, varie énormément. C’est pourquoi il est essentiel de savoir qu’il n’existe aucune formule universelle et que chaque cas de figure mérite une attention particulière. Procéder à un bilan amoureux pourra peut-être permettre de jeter un peu de lumière sur quelques sphères de vie plus ombragées. Voici une première partie du bilan suggéré, à titre réflexif. Suggestion... il pourrait s’avérer intéressant de répondre aux questions de manière individuelle et de, peut-être ensuite, comparer vos réponses avec votre partenaire (mais seulement si le cœur vous en dit, bien entendu).

1. Formation du couple

Comment vous êtes-vous rencontrés la première fois ? Qu’est-ce qui vous avait attiré à ce moment-là ? Qu’est-ce qui vous plaisait ? Parmi toutes les personnes autour de vous, qu’est-ce qui vous a amené à choisir cette personne ? Qu’est-ce que vous aimiez précisément en elle ? Est-ce toujours présent ? Il n’est pas rare de voir des couples se détester pour les raisons qui les ont amenés à se choisir : par exemple, une personne qui était si vivante et pleine d’énergie est perçue comme énervante et insupportable. Une personne qui était sûre d’elle et qui avait toujours l’air de savoir où elle allait est maintenant perçue comme quelqu’un qui croit avoir toujours raison.

2. Souhaits

Comment souhaiteriez-vous que les choses se passent entre vous ? Qu’est-ce que vous aimeriez vivre au sein de votre couple ? L’expression des souhaits plutôt que des insatisfactions suscite l’espoir et évite les propos blessants :

Cela crée un projet commun autour duquel les partenaires peuvent se réunir.

Cela indique à l’autre les comportements souhaités.

Certaines personnes ignorent ce qu’elles veulent, n’ayant parfois conscience que de ce qui ne va pas. Il devient alors utile de cerner l’insatisfaction et de les orienter vers une demande positive de changement, lorsque la situation le permet.

3. Situation actuelle

À quoi cela ressemble de vivre dans votre couple ? Qu’est-ce qui fait que vous êtes toujours ensemble ? Quels sont les besoins insatisfaits ?

4. Symbole

Tentez d’identifier un symbole illustrant votre couple. Comment décririez-vous votre couple ? Avez-vous des images à ce sujet ? Si votre couple était une route, quel genre de route serait-il ? Quel genre de maison serait-il ? Quel autre symbole pourrait représenter votre couple ? Pour certaines personnes, l’expression symbolique permet d’exprimer et de découvrir plus profondément leur vécu comme couple. Exemple : une maison fermée, isolée de l’entourage, un hôpital, une autoroute droite où on file à toute vitesse, une route où il y a plein de courbes et de montagnes, une paire de pantoufles confortables.

5. Insatisfaction

Si vous aviez une baguette magique, qu’est-ce que vous changeriez dans votre couple ? Qu’est-ce qui fait mal ? Quelles attentes, parmi celles que vous aviez au moment de la formation du couple, se sont évanouies dans la nature au fil des mois, des années ?

6. Avenir

Comment imaginez-vous votre vie de couple dans un, cinq ou dix ans ? Comment vous voyez-vous dans un, cinq ou dix ans ?

Certaines problématiques ou certains conflits ne peuvent se résoudre de manière autonome, il peut alors devenir important de consulter des personnes professionnelles pour obtenir de l’aide ou des références, n’hésitez pas à vous tourner vers elles.

► Aide et ressources : ordrepsy.qc.ca, otstcfq.org, opsq.org

► Poursuite du bilan et pistes de solutions la semaine prochaine !