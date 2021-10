Nous sommes heureux de publier tous les dimanches à compter d’aujourd’hui une chronique de Mathieu Bock-Côté, en direct de Paris.

Véritable phénomène médiatique en France, où il a été recruté par la chaîne CNews plus tôt cette année, notre chroniqueur commentera chaque semaine l’actualité française de son œil d’analyste québécois.

Actualité française

Reconnu pour ses opinions tranchées, le sociologue et auteur qui a récemment fait paraître La révolution racialiste et autres virus idéologiques profitera de sa tribune dominicale pour attirer l’attention des lecteurs du Journal sur des sujets d’actualité français qui devraient les intéresser.

À six mois de l’élection présidentielle française, Mathieu Bock-Côté se penche, cette semaine, sur le phénomène Éric Zemmour, cette personnalité hors norme qui est en train de bouleverser le paysage politique de l’Hexagone.

Contenus variés

Cette nouvelle chronique de Mathieu Bock-Côté qui collabore aussi avec le journal Le Figaro en plus de participer régulièrement à La Joute, sur les ondes de LCN, vient enrichir notre édition du dimanche.

Il s’agit d’une initiative qui contribue aussi à bonifier nos contenus d’opinion, de loin les plus variés et les plus riches au Québec.

Nous sommes convaincus que vous l’apprécierez.

Bonne lecture !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec