Cimetière en mauvais état : les employés refusent de porter le chapeau

Des employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, affiliés à la CSN, ont manifesté dimanche pour dénoncer les compressions de personnel au cours des derniers mois.

Ceux-ci soutiennent que les décisions patronales font en sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer l’entretien du site de façon adéquate.

«Le site n’a jamais été aussi mal entretenu», a clamé le porte-parole et président du Syndicat des travailleurs du cimetière (STTCNDDN–CSN), Patrick Charland, en entrevue à TVA Nouvelles dimanche.

«De plus, l’état lamentable de plusieurs monuments et le mauvais entretien généralisé du cimetière sont directement liés aux coupes de postes et d’heures imposées par notre employeur. Ce n’est pas normal qu’il y ait certains syndiqués qui ont désormais honte de travailler ici», a ajouté l’homme par voie de communiqué.

La direction du cimetière a décidé de fermer les visites le dimanche, soi-disant «pour procéder à la désinfection des lieux». Or, jamais les employés du cimetière n’ont effectué ce travail durant cette plage de fermeture, a précisé M. Charland.

«Notre employeur, quand il leur répond [aux familles qui se plaignent de l’état du cimetière], il met ça sur notre dos en disant que le dimanche, on est ici pour désinfecter les bâtiments, ce qui est totalement faux», a affirmé Patrick Charland.

«Nous, ce qu’on veut, c’est travailler au bien-être des familles en entretenant le cimetière, ce qui contribue à l’embellissement de ce joyau montréalais et qui honore les défunts qui reposent ici en paix», a-t-il poursuivi.

«C’est vraiment triste. Je suis gêné et j’ai honte de porter le logo», a mentionné Ezra McKay, l’un des employés du site.

«Sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018, le syndicat est en négociation depuis le mois de novembre 2019. Et sans aucune raison valable, le 17 mars dernier, l’employeur a procédé à l’abolition de 26 postes à l’entretien. De plus, il n’a pas respecté le plancher d’emploi de 62 employé-es réguliers qui doivent s’occuper de l’entretien du cimetière. S’il y a donc un responsable de la détérioration de ce magnifique lieu, c’est bien à la Fabrique Notre-Dame que nous devons demander des comptes», a dénoncé Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«Malgré l’annonce faite le 6 mai 2021 de son important virage vert en vertu duquel notre joyau montréalais n’aurait plus du tout besoin d’entretien, à la vue des lieux depuis plusieurs semaines, il est évident que ce virage est une triste farce et une catastrophe», a répondu Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN).

