Deuxième victoire en deux jours pour Jacques Villeneuve en Italie

Les journées se suivent et se ressemblent pour Jacques Villeneuve qui a remporté dimanche une deuxième victoire en 24 heures en série Euro NASCAR au circuit de Vallelunga, en Italie.

Le champion du monde de Formule 1 en 1997 s’est emparé de la tête au neuvième des 18 tours de la course et n’a plus jamais été inquiété par la suite.

C’est avec une avance de 3,8 secondes devant l’Italien Gianmarco Ercoli qu’il a croisé le fil d’arrivée au premier rang. L’Israélien Alon Day a accompagné les deux premiers sur le podium.

Photos courtoisie Série Wheelen Euro NASCAR

Presque... parfait

Parti en position de tête, Villeneuve s’est fait surprendre au départ par le Néerlandais Loris Hezemans qui a dominé le peloton avant de céder à la pression constante du gagnant.

« C’est une belle de fin de semaine pour notre équipe, a souligné Villeneuve à sa sortie de voiture. Il ne nous a manqué que la pole position samedi pour être parfaits. Mais c’est une belle façon de terminer la saison. »

Si Hezemans a dû se contenter de la cinquième place dimanche, il est néanmoins consacré champion de la série Euro NASCAR en 2021.

Le coup d’envoi de la prochaine saison sera donné les 9 et 10 avril 2022 à Hockenheim, en Allemagne.