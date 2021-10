Élections municipales 2021: le bulletin de nos experts

Chaque dimanche, nos trois experts en communication et politique analysent la semaine électorale à Québec, à travers tous ses rebondissements et les engagements des candidats et candidates. Bonne lecture !

Natacha Joncas Boudreau

Photo courtoisie

Natacha Joncas Boudreau a œuvré pendant 10 ans en politique provinciale où elle a occupé diverses fonctions, notamment celles d’attachée de presse et de directrice de cabinet. Elle travaille aujourd’hui chez TACT où elle accompagne plusieurs organisations en relations publiques et gouvernementales.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Avant-dernière semaine ponctuée par un sondage démontrant une « tendance claire en faveur de Bruno Marchand ». La prochaine semaine sera cruciale si QFF souhaite voir se matérialiser cet élan jusque dans l’urne. Un vif débat sur la transparence a également marqué la semaine. À cet égard, Jackie Smith a très habilement joué ses cartes afin que soit dévoilé le nombre d’arbres abattus. Jean-François Gosselin et Bruno Marchand n’ont eu qu’à sauter dans le train et à faire prendre de la vitesse à cette puissante locomotive. Marie-Josée Savard a finalement rendu les données publiques, mais c’était trop peu trop tard sur le plan des perceptions.

Le bon coup de la semaine

Le lancement d’une pétition par Jackie Smith était une bonne stratégie lui permettant de se maintenir dans l’actualité et lui ayant finalement donné gain de cause.

Le mauvais coup de la semaine

Jean Rousseau a réagi rapidement en démissionnant son candidat au passé trouble, mais il est douteux qu’il n’y ait eu aucune vérification avant d’annoncer sa nomination.

Photo Didier Debusschère

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7 / 10

Total après 6 semaines 42 / 60

Photo Stevens LeBlanc

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8 / 10

Total après 6 semaines 47 / 60

Photo Stevens LeBlanc

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Total après 6 semaines : 39 / 60

Photo d'archives, Didier Debusschère

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 6,5 / 10

Total après 6 semaines : 45 / 60

Photo Stevens LeBlanc

Jackie Smith, Transition Québec : 8 / 10

Total après 6 semaines : 41 / 60

Karine Gagnon

Photo courtoisie

Karine Gagnon est journaliste depuis 1995, directrice adjointe à l’information au Journal de Québec et chroniqueuse aux affaires municipales depuis 2013. Elle commente l’actualité municipale de la région sur diverses plateformes, dont à TVA Québec. Elle est étudiante à la maîtrise en science politique à l’Université Laval.

Que pensez-vous de la performance des candidats(es) à la mairie

Avec une course qui se resserre en fin de parcours, selon notre sondage Léger publié cette semaine, les trois meneurs, Savard, Gosselin et Marchand, ne doivent rien tenir pour acquis. La transparence s’est imposée comme thème. Mme Savard s’est fait reprocher ses « cachotteries » sur les dépassements de coûts de 600 M$ pour le tramway et sur son passage sur René-Lévesque. Pressé de dévoiler ses chiffres pour son métro, Gosselin tarde à obtempérer malgré la campagne qui achève. Jean Rousseau aurait dû connaître le passé criminel du candidat Bertrand De L’Épinay, forcé de démissionner. Trop de débats ont généré trop de répétitions.

Le bon coup de la semaine

Bruno Marchand a su démontrer toute l’absurdité du projet de métro de Québec 21, en le comparant à un projet de Playmobil et en critiquant les coûts sous-estimés.

Le mauvais coup de la semaine

L’absence dans les médias de Marie-Josée Savard la fin de semaine dernière était une erreur. Elle a laissé toute la place à ses adversaires à un moment stratégique de la campagne.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7 / 10

Total après 6 semaines : 37 / 60

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8,5 / 10

Total après 6 semaines : 48 / 60

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Total après 6 semaines : 40 / 60

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7 / 10

Total après 6 semaines : 44,5 / 60

Jackie Smith, Transition Québec : 6 / 10

Total après 6 semaines : 36,5 / 60

Alexandre Boucher

Photo courtoisie

Ayant longtemps œuvré dans les coulisses du pouvoir, Alexandre Boucher agit comme vice-président Affaires publiques au Cabinet de relations publiques NATIONAL où sa pratique est axée autour de la gestion de crise, d’enjeux et d’image, les relations gouvernementales et la formation de porte-parole.

Que pensez-vous de la performance des candidats(es) à la mairie

On le sentait et maintenant un sondage le confirme : Bruno Marchand a le vent dans les voiles. Il deviendra la cible de toutes les attaques. Pourra-t-il maintenir son élan ? Les choses s’enveniment pour Marie-Josée Savard, critiquée pour son manque de transparence sur la coupe d’arbres le long du boulevard René-Lévesque et le dépassement de coût de 600 M$ pour le tramway. Un cadeau tombé du ciel pour Jean-François Gosselin. M. Rousseau, qui avait besoin d’une impulsion pour se démarquer, est plutôt contraint de larguer un candidat. L’idée de Jackie Smith de transférer le contrôle du Port de Québec à la Ville est complètement déconnectée de la réalité d’un port international.

Le bon coup de la semaine

Jean-François Gosselin a su capitaliser sur les sorties du gouvernement Legault qui se dit ouvert à rediscuter du projet de tramway avec le nouveau maire de Québec.

Le mauvais coup de la semaine

Comme vice-présidente du comité exécutif, il est difficile de croire Marie-Josée Savard lorsqu’elle affirme ne pas être au courant du dépassement de coûts de 600 M$ pour le tramway.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 8 / 10

Total après 6 semaines : 42,5 / 60

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 9 / 10

Total après 6 semaines : 47,5 / 60

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 7 / 10

Total après 6 semaines : 40,5 / 60

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 6 / 10

Total après 6 semaines : 43 / 60

Jackie Smith, Transition Québec : 7 / 10