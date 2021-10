Ex-ministre sur la liste noire des motards: «c’était un peu déstabilisant, c’était troublant»

L’ex-ministre québécois de la Sécurité publique Pierre Bélanger, en poste d’août 1997 à décembre 1998, a trouvé «troublant» le fait d’être mis sur la liste noire des motards.

Il s’agit d’une des révélations qui se trouvent dans le livre Le Parloir – Manigances et déchéance de Maurice « Mom » Boucher, écrit par les journalistes Eric Thibault et Félix Séguin de notre Bureau d’enquête.

M. Bélanger a appris qu’il figurait sur cette liste lors d’un appel avec le directeur général par intérim de la Sûreté du Québec (SQ) de l’époque.

Ce dernier tenait d’abord à lui annoncer qu’un gardien de prison venait d’être abattu près de la résidence de l’ex-ministre.

«Il a dit que le prochain c’était soit un procureur de la Couronne, soit un juge ou soit moi», se souvient Pierre Bélanger, qui raconte que l’information provenait, selon ce qu’il a compris, de l’écoute électronique.

Devant la menace, la sécurité de l’ex-ministre à été immédiatement renforcée de deux gardes du corps supplémentaires.

«Ce n’était pas évident, j’étais un jeune couple avec un bébé, alors il a fallu que je m’invente une petite histoire avec ma femme pour la rassurer, parce que tout à coup, avoir trois gardes du corps autour de moi 24 heures sur 24, ça a été un peu déstabilisant. Donc c’était ça, c’était troublant», admet-il en entrevue à LCN.

Piette Bélanger confie avoir eu une «impression d’un peu de panique».

«On sentait vraiment que pour la première fois, on s’attaquait vraiment à la société. Les gardiens de prison étaient terrorisés et on a eu à subir et à gérer ces contrecoups-là excessivement rapidement, presque instantanément suite à ce deuxième assassinat d’un gardien de prison» explique l’ancien ministre.

L’erreur «fatale» de «Mom» Boucher

Le sentiment de sécurité de l’ancien ministre de la Sécurité publique est revenu graduellement, principalement parce qu’il a senti la mobilisation de la société.

«À un moment donné, je pense que c’est l’erreur fatale de Maurice «Mom» Boucher, il a trop attiré tous les projecteurs de la société. Il y a eu comme un consensus: "maintenant il faut travailler ensemble, maintenant il faut redoubler d’énergie"», croit-il.

Pour Pierre Bélanger, la province a rarement connu une telle cohésion entre les différents corps policiers, les autorités pénales, le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique.

«On s’est tous mis à travailler ensemble et à un moment donné on s’est dit : "là, ça va faire"», rapporte-t-il.