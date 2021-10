Installé au Québec depuis trois ans : sa déportation est évitée à la dernière minute

Un homme d’origine tunisienne installé au Québec depuis plus de trois ans a appris à la toute dernière minute que sa déportation était annulée.

Firas Bouzgarrou était à l’aéroport lorsqu’il a reçu l’appel lui annonçant qu’il n’avait pas à quitter le pays.

Ce dernier avait reçu son avis d’expulsion au début du mois d’octobre et après de nombreuses démarches, il s’était résolu à retourner en Tunisie.

En entrevue à LCN, l’homme de 39 ans s’est dit profondément soulagé d’avoir pu éviter d’être expulsé.

«C’est une délivrance pour nous, après une très longue période d’angoisse et de peur pour moi et ma femme aussi, qui a tant souffert et fa fait beaucoup de sacrifices», a déclaré M. Bouzgarrou

«On se sent chez nous ici. C’est notre pays, le Québec», a-t-il ajouté.

