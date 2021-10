Mairie de Québec: Jacques Tanguay appuie Marie-Josée Savard

Les candidats à la mairie Bruno Marchand et Marie-Josée Savard se sont livré une guerre des appuis, dimanche, à sept jours de l’élection, en dévoilant des soutiens par canaux interposés.

La cheffe Marie-Josée Savard a révélé que l’homme d’affaires bien connu Jacques Tanguay souhaite son élection à la tête de la Ville de Québec.

«Marie-Josée Savard a passé huit années de sa vie publique au conseil exécutif de la Ville de Québec. Durant cette période, Québec a vécu une croissance, et une évolution qui nous a permis de rayonner sur la scène canadienne et internationale. Son expérience l’a préparée à devenir la mairesse de Québec, celle qui permettra à notre ville de continuer à prospérer. Voilà pourquoi j’appuie Mme Savard pour devenir la mairesse de notre ville», a affirmé M. Tanguay par voie de communiqué de presse.

Photo Stevens Leblanc

Il y a quelques jours, l’Équipe Savard avait dévoilé une liste de cinq noms issus qui sont aussi derrière elle, soit Sébastien Vachon (président et chef de la direction Korem), l’avocat David F. Blair, les hommes d’affaires Evan Price et Camil Lacroix, et l’ancienne députée fédérale de Louis-Hébert de 2000 à 2004 Hélène Scherrer.

De son côté, Bruno Marchand a visiblement voulu marquer les esprits en rendant publique une lettre d’appui signée par 32 noms des milieux entrepreneuriaux, de la politique, du sport et syndical, dont plusieurs étaient réunis avec lui à la Distillerie Stadaconé dans le Vieux-Limoilou.

Photo Didier Debusschère

Certains soutiens étaient déjà connus comme l’ancienne députée Agnès Maltais, l’ancien ministre de la Justice et vice-premier ministre du Québec Jacques Dupuis, le conseiller municipal sortant Raymond Dion ou encore Line-Sylvie Perron, ex-directrice adjointe du cabinet du maire Labeaume.

S’ajoutent des noms comme ceux de Margaret Delisle, ancienne ministre libérale jusqu’en 2007, l’ancien député de Vanier Patrick Huot, l’ex-présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Québec Johanne Devin et l’ex-président régional de la FTQ Richard St-Onge​.

Photo Didier Debusschère

Les anciens conseillers municipaux Pierre Mainguy, Lisette Lepage et Alain Delwaide, le propriétaire du Roc Gym François Guy-Thivierge, l’homme d’affaires Dominic Guay, le président de Demarque Marc Boutet, notamment, souhaitent aussi son élection.

Photo Didier Debusschère

«La vision de Bruno Marchand s’avère audacieuse, volontaire et taillée sur mesure pour répondre aux défis qui sont les nôtres», vantent la trentaine de personnalités.

Photo Didier Debusschère

Il y a quelques jours, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a pour sa part annoncé que les cofondateurs de l’entreprise Panthera Dental (qui se spécialise dans les produits dentaires) Béatrice et Gabriel Robichaud lui donnent leur soutien.

