Le réveil des Maple Leafs a-t-il sonné?

Au grand plaisir de leurs nombreux partisans à Toronto, les Maple Leafs ont repris vie au cours des derniers jours et ils peuvent remercier leurs éléments-clés en attaque pour leurs deux victoires consécutives.

En l’emportant 5 à 4 samedi contre les Red Wings de Detroit, les hommes de l’instructeur-chef Sheldon Keefe sont revenus sur le seuil de la respectabilité en vertu de leur fiche de 4-4-1. Même s’il y a encore du travail à effectuer, la formation ontarienne peut bâtir sur ses récents accomplissements. Il y a notamment Mitch Marner qui a produit au bon moment, inscrivant le but décisif sur un revirement de Nick Leddy en troisième période du dernier affrontement. Avec deux points en autant de sorties face aux Blackhawks de Chicago, mercredi, et aux Wings, sa récolte et ses performances réjouissent son pilote.

«C’est immense. Ça fait deux rencontres solides d’affilée pour lui. Je pense qu’il a été réellement dominant avec la rondelle, tout en étant en confiance et à l’aise, a affirmé Keefe au site NHL.com. Il a fait un beau boulot pour aider ses partenaires de trio à rebondir. C’est une chose de le faire, mais c’en est une autre quand un zéro apparaît à côté de votre nom. Donc, obtenir un but a été important. C’est le genre de jeu qui fonctionne lorsque les choses semblent tomber en place.»

Le capitaine aussi

Outre Marner, qui revendique maintenant trois points en neuf duels cette saison, le capitaine John Tavares a retrouvé un peu de lustre offensif. Ayant touché la cible à Chicago, il a enchaîné avec un but et deux aides contre Detroit. Toutefois, au-delà de son rendement offensif, c’est le résultat sur le tableau indicateur et la manière de jouer du club qui demeurent sa priorité.

«Ce triomphe procure de meilleures sensations. Il est important d’obtenir les deux points au classement, mais nous voulons corriger quelques aspects, comme la façon de fermer les livres en troisième période. Nous n’avons pas dicté le cours du jeu. On a échappé une avance de deux buts à deux reprises et on n’a pas vraiment distancé l’adversaire, a-t-il expliqué. Mais dans l’ensemble, on a fait de bons pas sur certains plans et ce sont deux gros points.»

«C’est difficile d’obtenir des victoires dans cette ligue, donc on les prend, peu importe le moment. On construit sur quelque chose, mais nous n’y sommes pas encore et cela a paru cette fois-ci. [...] On a accordé trop d’occasions de marquer et quand on commence le dernier tiers avec un but d’avance, on veut conclure mieux que cela», a renchéri le pivot Alexander Kerfoot.

Cinquièmes de leur division, les Leafs pourront grimper d’autres échelons au sein de la section Atlantique, puisqu’ils joueront à nouveau devant leur public lors des quatre prochains matchs. Ils accueilleront les Golden Knights de Vegas, mardi, puis le Lightning de Tampa Bay deux jours plus tard. Par la suite, les Bruins de Boston et les Kings de Los Angeles se présenteront dans la Ville Reine.