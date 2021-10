Les fidèles du hockey

Mine de rien, fidélité et loyauté reviennent dans la Ligue nationale. Réalisez-vous que Patrice Bergeron entame une 19e saison dans l’uniforme des Bruins ? Celui que plusieurs considèrent comme le Jean Béliveau de Boston projette une image classique de cette organisation et il serait étonnant que Patrice achève sa carrière ailleurs.

Photo d'archives

On avance dans le temps, et il y a de beaux phénomènes dans ce circuit. Alex Ovechkin en est un avec ce début de saison aussi explosif que spectaculaire. Imaginez, déjà sa 17e campagne avec les Capitals, le très talentueux colosse de 6’3, 240 livres a maintenant les cheveux poivres et sels et malgré ses 36 ans, il fonce encore comme un train, dominant la ligue comme à ses beaux jours.

Parmi les longues associations joueur-équipe, Ryan Getzlaf met aussi les patins dans la 17e saison à Anaheim où il fait partie des meubles. Au repêchage de 2003, Getzlaf avait été sélectionné au 17e rang par les Ducks alors que le Canadien, au 10e échelon, avait choisi Andrei Kostitsyn. Ayoye ! Mais il y a eu pire lors de ce repêchage. Au 40e rang (deuxième tour), Montréal a choisi Cory Urquhart qui n’a jamais disputé un seul match dans le circuit, et Patrice Bergeron était encore disponible. Re-ayoye. Bob Gainey était directeur général depuis un peu plus d’un mois.

Un gars de Montréal, un défenseur exemplaire dont on entend moins souvent parler parce qu’il est dans l’ouest, à San Jose depuis 16 ans, Marc-Édouard Vlasic connaît aussi une carrière extraordinaire après avoir été repêché la même année que les Sydney Crosby et Carey Price.

Et justement, Crosby, Kristopher Letang et Evgeny Malkin tiennent le fort ensemble depuis longtemps à Pittsburgh où on retrouve une grande et durable complicité entre les joueurs et l’organisation. L’influence d’un certain Mario Lemieux y est pour quelque chose.

Le même phénomène s’est aussi dessiné à Tampa Bay où Steven Stamkos depuis 14 ans et Victor Hedman depuis 13 ans portent fièrement les couleurs du club et accumulent les succès. Quand il reviendra, Carey Price entamera une 15e campagne à Montréal, tout comme Claude Giroux à Philadelphie et Patrick Kane à Chicago

ET LES QUÉBÉCOIS

Nous débutons la saison 2021-2022 avec 40 Québécois à bord. C’est 18 de moins qu’il y a dix ans et il ne reste que trois gardiens de but du Québec dans la Ligue nationale soit Sam Montembeault chez le Canadien, Marc-André Fleury avec les Backhawks et Jonathan Bernier au New Jersey. Dans la saison 2011-2012, il y en avait 13.

Neuf équipes du circuit ne comptent aucun p’tit gars d’ici dont trois clubs canadiens, soit Toronto, Edmonton et Calgary.

Et pour la première fois depuis longtemps, le CH est seul en tête des embaucheurs de Québécois avec cinq. Jonathan Drouin, David Savard, Mathieu Perreault, Cédric Paquette et Sam Montembeault.

Les formations d’Anaheim, Vegas et des Rangers en comptent 3.