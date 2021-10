Les kidnappings, arme de terreur de masse

Les ravisseurs haïtiens des seize Américains et du Canadien ont réussi leur coup : l’attention s’est focalisée sur eux comme s’ils étaient des criminels aguerris et dignes de respect. En fait, le fléau des enlèvements afflige tous ces États en déliquescence et plus directement encore, les populations les plus fragiles.

Octobre, malgré les apparences, ne s’est pas distingué en Haïti. Ce n’est pas d’hier, comme le soulignait cette semaine le New York Times, que Port-au-Prince peut se vanter d’être la capitale mondiale du kidnapping. Au moins 628 rapts sont survenus depuis le début de l’année, selon le Centre haïtien d’analyse et de recherche en droits de l’homme : plus de deux par jour !

Pour tout ce qui est raconté sur 400 Mawozo, les bandits responsables de l’enlèvement du groupe de missionnaires, il ne s’agit que d’un des 165 gangs criminels à sévir à Port-au-Prince. Jusqu’à 40 % de la capitale, selon certaines estimations, serait contrôlé par ces bandes armées.

Elles recrutent dans les milieux les plus pauvres, et ce, sans peine puisque 60 % des onze millions d’Haïtiens gagnent moins de deux dollars par jour. C’est d’ailleurs un pareil racolage des plus démunis qui a été observé de l’autre côté de l’Atlantique, en Afrique.

Les coups d'éclat du Nigeria

Avant que Port-au-Prince ne soit placée au sommet des enlèvements sur la planète, d’autres capitales, africaines celles-là, reluquaient le titre. Control Risks, la firme londonienne spécialiste en gestion de dangers de tous genres faisait ressortir au milieu des années 2010 le succès de différents groupes de ravisseurs, du Mali au Kenya en passant par le Niger et la République démocratique du Congo.

Le Nigeria, toutefois, faisait – et fait toujours – bande à part. L’enlèvement de plus de 200 adolescentes en 2014 à Chibok par les islamistes de Boko Haram avait, comme une claque au visage, éveillé le monde à cette affreuse réalité. Le mouvement #BringBackOurGirls avait mobilisé jusqu’à Michelle Obama entre les murs de la Maison-Blanche. Peu de choses, malheureusement, ont changé là-bas depuis. France Info, par exemple, rapportait en septembre que le kidnapping de masse s’acharnait sur les écoles et les collèges du nord et du centre du pays. Plus de 1000 élèves nigérians ont été enlevés et des dizaines resteraient introuvables.

Tout près de chez nous

Rien de neuf dans tout cela. Souvenez-vous de ces otages français qui, à partir de 1982, avaient passé des années en captivité au Liban. Pire encore, la barbarie des militants de l’État islamique qui, entre 2013 et 2015, ont torturé, exécuté, voire décapité une vingtaine d’occidentaux qu’ils avaient kidnappés. Mais nul besoin d’aller aussi loin dans le temps ou l’espace. Le Mexique continue de traverser des années sombres avec, uniquement pour les sept premiers mois de 2021, plus de 6300 personnes blessées ou tuées dans des gestes de violence extrême, souvent à la suite d’enlèvements non résolus.

Et pour les survivants, la fin n’est jamais tout à fait la fin. L’UNICEF rappelle que les humiliations, menaces et violences subies en captivité provoquent un traumatisme que parents et enfants traînent toute leur vie.