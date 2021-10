Mikko Rantanen bientôt de retour?

L’Avalanche du Colorado joue de prudence avec l’attaquant finlandais Mikko Rantanen, dont la blessure au bas du corps est réévaluée quotidiennement.

• À lire aussi: Mathieu Perreault à l'écart pour quelques semaines

Rantanen a déjà raté les deux derniers matchs des siens, jeudi contre les Blues, à St. Louis, et samedi, à Denver, face au Wild du Minnesota. L’Avalanche a toutefois remporté ces deux parties.

L'attaquant de 25 ans pourrait être de retour au jeu pour la formation du Colorado, mercredi, tandis que les Blue Jackets de Columbus seront les visiteurs au Ball Arena.

En six matchs cette saison, Rantanen a récolté cinq points, dont trois buts. Lui aussi limité à six rencontres depuis le début de la campagne, Nathan MacKinnon est le meilleur pointeur de l’Avalanche, avec un but et huit mentions d’aide.

Le club du Colorado affiche un dossier de 4-4-0.