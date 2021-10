Nouveau-Brunswick: le gouvernement place plus de 3000 employés en lock-out

Les tentatives de négociations entre le gouvernement néo-brunswickois et des membres de sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont pris un nouveau tournant, dimanche, quand l’administration Higgs a décidé de placer plus de 3000 employés en lock-out.

Le gouvernement a ainsi déclenché cette mesure en début de journée pour les employés non désignés des sections locales 1253 et 2745, ce qui comprend les concierges, les chauffeurs d’autobus, les aides de bibliothèque scolaire, le personnel de soutien administratif et plusieurs assistants en éducation.

«Le SCFP s’est montré imprévisible à l’échelle de la province, ce qui a engendré un climat instable pour les enseignants, les élèves et les parents», a affirmé par voie de communiqué le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Toutes les écoles de la province vont alors passer en enseignement à distance dès lundi, et ce, jusqu’à la fin de la grève, a indiqué le gouvernement.

«Il s’agit clairement d’un geste de gouvernement visant à diviser le SCFP et à créer le chaos. Le premier ministre Higgs peut choisir de mettre fin aux mesures de grève en payant aux travailleurs du secteur public les salaires équitables qu’ils méritent», a répliqué le syndicat dans un communiqué.

Plusieurs lignes de piquetage étaient organisées dimanche dans toute la province, dont à Moncton, Edmundston ou encore Fredericton, alors que les pourparlers entre le syndicat et le gouvernement avaient été rompus mercredi.

La plupart des sections locales attendraient de nouvelles conventions collectives depuis plus de quatre ans, a mentionné la SCFP. Le syndicat réclame une hausse salariale de 3 % par an pour un contrat de quatre ans, tandis que le gouvernement a mis sur la table une proposition de 2 % par an sur cinq ans.

Les hôpitaux aussi touchés

Le mouvement de grève a également touché les hôpitaux de Moncton, de Saint John et de Campbellton, dimanche, des régions qui sont visées par des mesures coupe-circuits contre la COVID-19.

«Le SCFP continue d’être imprévisible tout en faisant peu de cas de la santé et de la sécurité des Néo-Brunswickois et de notre système de santé déjà mis à rude épreuve», a souligné le premier ministre, Blaine Higgs.

Le gouvernement a mentionné que les patients peuvent alors s’attendre à des temps d’attente plus longs dans l’ensemble du système de santé de la province tout au long de la grève.