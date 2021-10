Pierre-Olivier Joseph rappelé dans la LNH

Les Penguins de Pittsburgh ont rappelé le défenseur Pierre-Olivier Joseph de leur club-école de la Ligue américaine, dimanche.

Les «Pens» étaient cruellement en manque de défenseurs, puisque les noms des arrières Marcus Petterson et Chad Ruhwedel ont été inscrits sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19.

Joseph effectue donc un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH), après y avoir disputé 16 parties lors de la campagne 2020-2021. Il avait récolté un but et cinq mentions d’aide pour six points.

Le Québécois connaît un excellent début de saison avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton. Il a fourni trois mentions d’aide en six sorties, tandis que l’équipe du circuit de développement a maintenu un dossier de 5-1-0-1 jusqu’à maintenant cette saison.

Le natif de Laval avait été un choix de premier tour (23e au total) des Coyotes de l’Arizona au repêchage de 2017. Les Penguins avaient fait son acquisition en juin 2019 dans la transaction impliquant Phil Kessel et Alex Galchenyuk.