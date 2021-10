Si on fêtait!

L’atmosphère est glauque ces temps-ci et peut porter facilement à la déprime ou au découragement.

Une année et demie de pandémie avec toutes les contraintes que cela impose, un paysage politique qui désole un grand nombre de citoyens ou la crise climatique qui ne semble pas prise au sérieux par plusieurs chefs d’État sont, entre autres, autant de sujets qui peuvent entraîner la déprime.

Aujourd’hui, c’est l’Halloween. Une fête pour les enfants, petits et grands, qui en profitent pour se costumer, rire et chanter. C’est l’affection qui se déplace dans tous les quartiers.

C’est une bonne journée pour se recentrer sur les petits bonheurs et l’essentiel de la vie, en l’occurrence, aimer et être aimé.

Je savoure goulûment ce que cette année m’a apporté de bon. Cela soigne les plaies de la pandémie et de la greffe pulmonaire dont j’ai bénéficié.

L’essentiel

La pandémie nous a isolés socialement, reclus dans nos maisons. La réclusion s’imposait encore plus pour moi avec une fibrose pulmonaire qui progressait tel un train à grande vitesse.

Au mois de janvier dernier, j’étais compté pour mort tellement les donneurs d’organe se faisaient rares. D’ailleurs, mon bon docteur pneumologue m’informait dernièrement que 10 % des receveurs potentiels mourraient, faute d’organes à transplanter.

Je me permets une petite digression en vous invitant à signer votre autorisation au don d’organe.

Dans mon cas, de nouveaux poumons ont été transplantés à la mi-février et cela n’a pas été sans complications.

Cinq mois et demi d’hospitalisation, dont 44 jours aux soins intensifs, fibrillation auriculaire, trachéotomie, déconditionnement physique me rendant semblable à un tétraplégique auraient pu décourager le plus vaillant des combattants.

Ce fut un parcours difficile qui s’est transformé en belle histoire. J’apprécie encore plus la vie en sachant que j’aurais pu mourir.

L’amour

Pareille épreuve m’a toutefois fait réaliser à quel point nous passons rapidement sur les petits moments de bonheur, ne serait-ce que de prolonger le déjeuner et entendre les éclats de rire de l’être aimé.

J’ai pu compter sur un personnel médical de haut niveau pour la chirurgie et les soins conséquents. Il y a eu aussi mes enfants, ma famille et les amis bienveillants pour me faire du bien.

Louise Latraverse avait raison en lâchant son cri du cœur sur ce qu’il nous reste dans cette ère pandémique : l’amour, crisse.

Par-dessus tout, il y a eu la femme de ma vie qui tirait pour m’accrocher à l’existence terrestre. Je lui dois un grand bout de ma survie. Certains la qualifieront de proche aidante, elle est toutefois avant tout mon amoureuse.

Le 31 octobre, c’est son anniversaire. Je lui apporterai toute mon affection après les mois d’enfer qu’elle vient de vivre afin qu’elle sache que son amour a été des plus précieux.

C’est la grâce que je souhaite à tous, celle de pouvoir célébrer dans la joie le retour à une vie plus conviviale avec beaucoup d’amour.