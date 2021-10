Un premier abri-bouffe dans Lanaudière

Le premier abri-bouffe extérieur de la région Lanaudière «a fait son apparition» le mercredi 20 octobre, à l’entrée de la petite municipalité de Saint-Damien dans Lanaudière.

Issu d’une initiative 100 % citoyenne, l’abri-bouffe, un cabanon 8x12 neuf (chauffé et isolé), comprend un réfrigérateur, un congélateur et une armoire à denrées non périssables. L’installation est disponible 24 heures sur 24 pour les gens dans le besoin.

«Il n’y a de pas de serrures dans la poignée de porte du cabanon, un ado qui a une fringale tard le soir peut venir. C’est pour tout le monde», a expliqué Lise Losier, citoyenne de Saint-Damien et instigatrice du projet. «On invite les citoyens à faire des dons pour éviter le gaspillage», a-t-elle ajouté.

Geneviève Deslauriers, coordonnatrice de l’organisme la Ruche, qui distribue des paniers alimentaires à Saint-Damien, a expliqué que 5 % des 2175 habitants de la municipalité vivent sous le seuil de la pauvreté et que 20 % vivent «très justement».

«Il y en a qui n’utilisent pas nos services et l’abri-bouffe peut être très discret », a affirmé Mme Deslauriers.

«Ça se peut bien que les gens des villes voisines se déplacent aussi à notre abri-bouffe de Saint-Damien», a-t-elle ajouté.

L’initiative est très intéressante, a salué Annie Roy, coordonnatrice de l’organisme Source de vie de St-Gabriel, qui dessert les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Norbert, Saint-Cléophas, Saint-Didace et le secteur Saint-Edmond de Saint-Barthélemy.

«On a des secteurs de pauvreté assez évidents ici, surtout dans les parties villages», a mentionné Mme Roy, qui a aussi dit que l’aide alimentaire qu’elle offre a augmenté de 20 % depuis le début de la pandémie.

En octobre 2019, l’organisme desservait 75 ménages au niveau de l’aide alimentaire.

«Cette semaine, j’ai 102 inscriptions», a ajouté Mme Roy, qui dit en avoir plus de 90 régulièrement.

L’Abri bouffe de Saint-Damien sera opéré par un comité de bénévoles et le projet a pu être possible grâce à une subvention 12 000 $ des Caisses Desjardins du Nord de Lanaudière.

