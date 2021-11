Bruce Dickinson sur scène au Québec en mars, mais pas pour chanter

Le chanteur d’Iron Maiden Bruce Dickinson sera au Québec au mois de mars. Sans ses collègues d’Iron Maiden. Et sans musique.

Bruce Dickinson viendra nous voir pour jaser. L’artiste britannique de 63 ans sera au MTelus de Montréal, le 23 mars 2022, et au Palais Montcalm de Québec, quatre jours plus tard, dans le cadre de la tournée nord-américaine Une soirée avec Bruce Dickinson, qui se présente comme une sorte de conférence.

Au cours de la première portion de cette soirée, on annonce qu’il jettera un regard satirique sur le monde en plus de puiser dans son vécu de chanteur heavy métal, pilote d’avion, champion d’escrime, brasseur de bière, animateur radio, scénariste, acteur et commentateur pour en tirer des anecdotes à raconter à ses admirateurs.

Par la suite, il se prêtera à une séance de questions et réponses avec le public.

Lors de sa dernière visite au Québec, en novembre 2019, justement au Palais Monrtalm, Bruce Dickinson avait interprété, avec l’Orchestre symphonique de Québec et le Paul Deslauriers Band, le Concerto For Group and Orchestra, de Jon Lord, et de grands succès de Deep Purple.