Sur la scène, un simple micro devant le traditionnel mur de briques : à Québec, les humoristes de la relève et les vedettes peuvent enfin tester leurs nouvelles blagues dans un véritable « comédie club ».

Dix mois après avoir ouvert ses portes virtuellement pendant la pandémie, dans le sous-sol de la Pyramide de Sainte-Foy, le ComediHa ! Club a lancé officiellement ses activités, lundi soir, au moment même où les bars et les cabarets retrouvaient l’autorisation de fonctionner au maximum de leur capacité.

Dans une salle pouvant recevoir jusqu’à 160 personnes où la proximité est telle que les artistes doivent se faufiler entre les tables pour accéder à la scène, huit humoristes ont défilé au micro pour enfiler les gags lors de brefs monologues présentés dans la plus pure tradition du stand-up américain.

Un tel lieu adapté exclusivement aux humoristes, comme il en existe déjà à Montréal, manquait dans la capitale, indique le patron de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard.

« Ça permet aux artistes de Québec, de l’est du Québec et de Montréal de venir jouer dans un environnement professionnel autre qu’un bar, où c’est souvent difficile d’avoir l’attention des clients », dit-il.

« Nécessaire »

Chez les humoristes, on applaudit l’ouverture d’un nouvel endroit pour faire ses classes.

« Ça change tout d’avoir une salle de spectacle accessible à l’humour émergent. Les conditions sont bonnes et ça nous prépare à jouer dans de grosses salles », soumet la jeune humoriste Jessica Chartrand.

Les artistes émergents ne seront pas les seuls à en bénéficier. P. A. Méthot est déjà un habitué. Louis T viendra faire son tour dans quelques jours. Lundi soir, Stéphane Fallu et Franky sont montés quelques minutes sur scène.

« C’était nécessaire », signale Franky à propos de la présence d’un « comédie club » à Québec. « Il faudrait même qu’il y en ait un autre », ajoute-t-il en riant.

D’autres ComediHa ! Club ?

Son idée n’est pas farfelue. Selon Josée Charland, vice-présidente de la diffusion chez ComediHa !, il y a de la place pour d’autres salles de type cabaret à Québec, surtout dans un monde post-pandémie où l’offre est abondante. « Parle à n’importe quel producteur de spectacles qui organise une tournée, et bonne chance pour avoir une date en 2022, 2023, 2024. »

Sylvain Parent-Bédard envisage même d’ouvrir des ComediHa ! Club ailleurs au Québec. Saguenay, Rimouski et Ontaouais sont dans la mire.

« Si on se rend là, on va pouvoir offrir aux artistes de partir faire sa tournée de six ComediHa ! Club en plus de ce qu’on pourra offrir dans les festivals. Mais pour la première année, on va se concentrer sur ce qu’on peut faire ici. »

► Pour la liste des soirées d’humour prévues au ComediHa ! Club d’ici Noël : www.comedihaclub.com