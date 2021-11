De l’argent et du temps

Photo courtoisie

Le Groupe Brunet Gilbert Paquet de la Financière Banque Nationale a remis récemment un don de 52 000 $ à la Fondation de Lauberivière. La remise de cette somme s’est effectuée dans les nouveaux locaux de l’organisme situés dans le quartier Saint-Roch à Québec. Les représentants du Groupe Brunet Gilbert Paquet ont aussi participé de façon bénévole au service du soir de Lauberivière. De gauche à droite, de bas en haut, sur la photo: Olivier Deblois, conseiller en placement associé, Charles-Antoine Montreuil, David Gilbert, Adriana Popa, conseillers en placement et gestionnaire de portefeuille; Éric Boulay, directeur général de la Fondation de Lauberivière; Richard Brunet, Sophie Paquet, conseillers en placement, gestionnaire de portefeuille; Marc-Vincent Morel-Girard, VP associé, Entreprises; Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation de Lauberivière; Isabelle Lafleur, directrice de succursale Banque Nationale et Samuel Côté, conseiller senior en investissement, Banque Nationale Gestion Privée 1859. (Photo Groupe Brunet Gilbert Paquet Lauberivière)

Nominations au Groupe Garneau

Photos courtoisie

La grande famille du Groupe Garneau thanatologue, qui a vu son développement exploser au cours des derniers mois, compte depuis peu sur 4 nouveaux membres. C’est ainsi que Cynthia Robichaud (1), contrôleuse financière; Geneviève Gobeil (2), conseillère aux familles; Lynda Larochelle (3), adjointe administrative pour le Complexe Claude Marcoux et Marie-Christine Deschênes (4), adjointe administrative pour le Complexe Blais, Gilbert et Turgeon de Lévis, sont en fonctions depuis quelques semaines. Fondée en 1900 et acquise en 1980 par Jean Garneau, l’entreprise Claude Marcoux, maintenant Groupe Garneau, compte plusieurs places d’affaires en Chaudière-Appalaches et en Mauricie. (Photo Nominations Groupe Garneau 2021)

Les Héros de Lowe’s Canada

Photo courtoisie

Trois organismes de la région de Québec (Centre de crise de Québec; Laura Lémerveil et Solidarité Familles) ont reçu collectivement près de 25 000$ dans le contexte de la campagne annuelle « Les Héros » tenue afin d’amasser des fonds pour des organismes sans but lucratif locaux ou des écoles publiques. En plus du montant amassé par les associés (es) Lowe’s Canada égalait les dons de 50 %, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par établissement. Grâce au travail acharné des associé(e)s et à la générosité des clients, plus de 1,5 millions de dollars seront distribués à plus de 235 organismes partenaires au Canada. (Photo Héros Lowe’s Canada 2021)

En souvenir

Courtoisie

Le 2 novembre 2006. Dévoilement du monument Mohandas-Karamchand-Gandhi sur la place de l'Assemblée-Nationale, au pied de la porte Saint-Louis. IL rappelle la mémoire du père de la nation indienne, Mohandas Karamchand Gandhi, démocrate et apôtre de la non-violence.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Cadrin (photo), président du Groupe Michel Cadrin qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents, 61 ans...Marianne Fortier, jeune actrice québécoise (Aurore) 28 ans...David Schwimmer, acteur et réalisateur américain (Ross Geller dans la série Friends), 55 ans...k.d. Lang, chanteuse canadienne, 60 ans...Sylvie Legault, comédienne québécoise, 61 ans...Michel Boujenah, humoriste et acteur français d’origine tunisienne, 69 ans...Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 02 novembre 2001 : René Léger (photo), 82 ans, co-fondateur des Rôtisseries St-Hubert... 2019 : Marie Laforêt, 80 ans, chanteuse (Mon amour, mon ami; Que caler la vida) et actrice... 2019 : Dean Prentice (photo), 87 ans, ailier gauche de 22 saisons dans la LNH avec 5 équipes (Rangers, Boston, Detroit, Pittsburgh et Minnesota) entre 1952 et 1974... 2018 : Pierre Drolet, 60 ans, golfeur hors pair, sportif accompli et pêcheur d’expérience de Québec... 2017 : Alberto Guzman, 90 ans sculpteur français d’origine péruvienne... 2015 : Eddie Milner, 60 ans, ex-voltigeur de centre du baseball majeur entre 1980 et 1988 (avec les Reds et Giants) ... 2014 : Acker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel... 2013 : Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal... 2008 : Denis Bastien, 60 ans, maire de Causapscal de 1998 à 2001... 1987 : Yoland Guérard, 64 ans, un des chanteurs lyriques les plus renommés au Québec... 1950 : George Bernard Shaw, 94 ans, le doyen admiré de la littérature britannique.