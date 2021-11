De «Passe-Partout» à l’«Osstidcho»: mort du musicien et compositeur Michel Robidoux

Le musicien et compositeur Michel Robidoux, qui sera associé à jamais à la musique de «Passe-Partout», de l’«Osstidcho» et du mythique album «Jaune», est décédé le week-end dernier. Il avait 78 ans.

Audiogram a confirmé le mort de M. Robidoux à l’Agence QMI, lundi matin. La cause de son décès n’a pas été précisée.

L’artiste a obtenu cinq prix Félix au Gala de l’ADISQ, dont trois en 1982, 1983 et 1986 dans la catégorie Album pour enfants de l’année pour «Passe-Partout, vol. 2», «Passe-Partout, vol. 4» et «Passe-Partout, vol. 6».

Un autre Félix lui a été attribué en 1985 à titre d’arrangeur de l’année pour «Le Noël de Cannelle et Pruneau» ainsi qu’un cinquième en 2003 pour l’Album country de l’année pour «Chansons consignées, Les Ours». Plusieurs autres honneurs ont ponctué sa longue carrière amorcée en 1959.

Pour l’«Osstidcho», il a collaboré avec Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Louise Forestier. Il est aussi associé à l’album «Jaune» de Jean-Pierre Ferland et à la pièce «Le petit roi», en plus d’avoir travaillé avec le regretté Leonard Cohen pour l’album «I’m your man».

En 2017, il avait lancé l’album «Robidoux premier», regroupant ses pièces les plus connues avec la complicité entre autres de Pierre Lapointe, Catherine Major et Ariane Moffatt.

Sur Twitter, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a rendu hommage à Michel Robidoux lundi matin. «Le Québec vient de perdre un grand homme de musique. J’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de ce compositeur. Bon repos Michel Robidoux, des générations ont fredonné tant de vos œuvres, de Passe-Partout à l’Osstidcho...», a-t-elle écrit.

Sur le réseau social, outre Mme Roy, plusieurs personnalités et organisations ont salué l’apport de Michel Robidoux à la culture québécoise, dont la SOCAN, Philippe Brault et Stéphane Venne.

Soulignons que Michel Robidoux était le fils de Fernand Robidoux, qui fut le premier interprète à enregistrer des chansons originales québécoises et de la comédienne et musicienne Jeanne Couët. Il est né le 10 juillet 1943 à East Angus, en Estrie.