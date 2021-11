Déjà 7 Félix pour Klô Pelgag et son équipe

Klô Pelgag et ses collaborateurs de son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de son spectacle Vivre: le spectacle spectral ont amorcé la semaine de l’ADISQ en lion en mettant la main sur sept prix Félix lors du Gala de l’Industrie, lundi après-midi.

Prise de son et mixage, pochette, arrangements et réalisation pour l’album, de même que script, mise en scène et scénographie, sonorisation pour le spectacle: à peu près tous les prix techniques décernés lors de ce gala qui récompense les artisans de l’ombre sont allés au clan Pelgag.

Elle-même en a remporté ou partagé trois à titre personnel pour la réalisation, les arrangements et le script de spectacle de l’année.

Et ce n’est possiblement pas fini. Klô Pelgag est aussi en lice pour cinq Félix lors du Premier Gala, mercredi soir, et pour trois autres (dont auteure-compositrice et interprète de l’année) lors du gala télé, dimanche prochain.

À voir aussi