Donner au suivant

André l’Espérance, un ex-étudiant du Cégep de Sainte-Foy, diplômé en Sciences en 1979, vient de remettre un important don de 50 000 $ à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy afin de soutenir un projet d’innovation pédagogique en microscopie à fluorescence au Cégep de Sainte-Foy. Le don dirigé de M. L’Espérance permettra notamment l’acquisition d’équipements spécialisés liés aux nouvelles technologies associées à la microscopie à fluorescence (microscopie, informatique, analyse et traitement d’image, etc.), en plus d’élargir les applications potentielles du projet et d’optimiser la structure et l’organisation pédagogique des laboratoires de sciences qui utiliseront la microscopie à fluorescence. Sur la photo, de gauche à droite : Sonia Lefrançois, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy; Alexandre Rivard et Frédéric Demers, professeurs rattachés au Département de biologie et techniques de bioécologie, en compagnie du grand donateur, André L’Espérance.

Du gin en Chine

La distillerie des Appalaches de Lévis s’impose à nouveau sur la scène internationale mais cette fois-ci en mettant les pieds en Chine avec un de ses produits. Grâce au soutien et la collaboration de Kunming departement store Group, grand distributeur chinois d’alcool et de produits alimentaires asiatique, les Chinois auront la chance de déguster, pour leur nouvel An, le gin double médaillé d’or du Gin Masters, le Kepler Dry, produit à Lévis. Puisque que la Chine importe, depuis peu, des alcools de grande qualité des quatre coins de la planète, c’est un plein conteneur de Kepler dry gin qui quittera le pays dans quelques jours pour ce pays de 1,4 milliard d’habitants. Il s’agit là de la plus grosse commande de la Distillerie des Appalaches l’entreprise en deux ans d’existence. Sur la photo, l'immeuble abritant un hôtel et le siège social de du distributeur Kunming, situé dans la ville du même nom, capitale moderne et plaque tournante des transports de la province du Yunnan, au sud de la Chine et le Kepler dry.

Les amis de la Tyrolienne

La Confrérie des Amis du Québec, organisme qui a pour but de regrouper des hommes œuvrant dans divers domaines de la société de la région de Québec, tient à remercier l'équipe de Michel Moreau, ex-propriétaire du restaurant La Tyrolienne de Ste-Foy pour son dévouement et son accueil au fil du temps. Depuis 15 ans, et jusqu’à la fermeture de la Tyrolienne récemment, la Confrérie y a tenu ses diners hebdomadaires avec parfois des invités spéciaux. Alexandre Paquet a succédé à Jean Sawyer à titre de président de la Confrérie des Amis du Québec. Sur la photo, Michel Moreau (2e à partir de la gauche) en compagnie de son équipe de serveurs (de gauche à droite) de la Tyrolienne : Louis-Frédéric Bélanger, Mathieu Bourré et Stéphane Clavet.

En souvenir

Le 1er novembre 2011, le directeur général des élections, Jacques Drouin, autorise la création de la Coalition avenir Québec (logo), le nouveau parti de François Legault qui sera officiellement reconnu comme un parti politique le 14 novembre suivant.

Anniversaires

Alain Madgin (photo), associé directeur exécutif Québec chez TacTix de Québec, 55 ans...Sara-Maude Juneau, ex-golfeuse de la LPGA, native de Fossambault-sur-le-Lac, 34 ans...Maxime Beaulieu, professionnel de golf B2golf....Andrée-Anne Leclerc (Andee) participante à Star Académie 2012, 31 ans...Gaétan Demers, président et propriétaire d’Automobiles A.Gosselin de Saint-Nicolas...Fabrice Luchini, acteur français, 70 ans...Salvatore Adamo, chanteur compositeur italo-belge, 78 ans...Raynald Journault, ex-directeur des ventes au FM 93 Québec et consultant chez Raynald Journeault Média Inc, 81 ans...Gary Player, golfeur, champion de la PGA en 1962 et 1972, 86 ans.

Disparus

Le 1er novembre 2020 : Michel Auger (photo), 76 ans, journaliste vedette Michel Auger, qui avait échappé à la mort sous les balles des Hells Angels dans le stationnement du Journal de Montréal en 2000... 2019 : Gilles Fontaine, 71 ans, astrophysicien de renommée internationale né à Lévis... 2018 : Alain Chevalier, 87 ans, cofondateur du groupe français Louis Vuitton et Moët Hennessy (LVMH) ... 2012 : Pascual Perez, 55 ans, ex-lanceur des Expos de Montréal (de 1987 à 1989)... 1999 : Jean Coutu, 74 ans, comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma... 1999 : Walter Payton, 45 ans, le meilleur porteur de ballon de l’histoire de la NFL... 1995 : Paul Vachon, 82 ans, industriel, le « père »du célèbre gâteau Jos Louis... 1987 : René Lévesque, 65 ans, ex-premier ministre du Québec...