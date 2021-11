Élections municipales 2021: mobilité et congestion routière à l’avant-plan

Dans Neufchâtel-Lebourgneuf, un secteur qui connaît un impressionnant boom immobilier depuis quelques années, la bataille électorale opposera Patrick Paquet, conseiller municipal sortant de Québec 21, à quatre nouveaux venus en politique municipale.

Élu en 2018, lors d’un scrutin partiel organisé à la suite de la démission de l’ex-numéro 2 de la Ville, Jonatan Julien, M. Paquet joue d’emblée la carte de l’expérience et de l’implantation dans le district.

Ce dernier a été conseiller municipal pendant 11 ans, et fut même élu sous trois bannières différentes (Renouveau municipal de Québec en 2005, Équipe Labeaume en 2009 et Québec 21 en 2018 et avec un taux de participation d’à peine 23 %).

« J’ai l’impression que c’est des gens qui ont été parachutés dans le district », a-t-il attaqué ses quatre adversaires en rappelant qu’il était le seul candidat à résider dans le district et en jurant s’être beaucoup battu pour celui-ci, même s’il ne faisait pas partie de l’administration municipale sortante.

« Vent de renouveau »

Dans ce troisième pôle économique de Québec, où le développement immobilier se fait à une vitesse vertigineuse, l’enjeu de la mobilité et de la congestion routière figure au cœur des préoccupations de la plupart des candidats.

Nouvelle venue en politique, Patricia Boudreault-Bruyère, candidate d’Équipe Savard, espère qu’un « vent de renouveau » soufflera sur le district.

« Un bon changement, ça fait du bien, avance-t-elle. Ce que j’entends en faisant du porte-à-porte, c’est que les gens qui sont dans les rues plus tranquilles sont quand même satisfaits, mais il y en a beaucoup qui aimeraient qu’on soit plus à leur écoute. »

Transport en commun

À Québec Forte et Fière, Sophie Gingras dit vouloir mener sa propre campagne plutôt que de commenter l’action du conseiller municipal sortant.

« J’ai l’impression que c’est un district laissé pour compte depuis des années. Tout le secteur de Neufchâtel a changé d’appartenance à quelques reprises. Il y a comme eu des trous de service en quelque sorte », a-t-elle laissé tomber.

Mario Albert, candidat de Démocratie Québec, déplore que « le seul mode de transport dans le secteur soit la voiture » à cause de l’inefficacité du transport en commun dans ce coin.

M. Albert insiste également sur l’importance d’écouter les suggestions en provenance du conseil de quartier.

De son côté, Laurance Marquis-Gendron, candidate de Transition Québec, met l’accent sur le nécessaire développement du transport en commun et des espaces verts.

Elle ne veut cependant pas commenter la performance du conseiller Paquet.

« Je ne pourrais pas m’avancer là-dessus. Je veux être sûre que mes réponses soient en accord avec les lignes de parti de Transition Québec. Je ne peux pas m’avancer sur un terrain qui serait glissant et je ne veux pas non plus attaquer les adversaires », déclare-t-elle.

Les trois priorités des candidats

Mario Albert (Démocratie Québec)

Courtoisie

◆ Éducateur en service de garde à l’école des Ursulines de Québec et entraîneur de soccer et de biathlon

Aménager le boulevard Lebourgneuf pour en faire la « Grande Allée » du quartier ;

Mettre en place des infrastructures favorisant le sport et les activités physiques chez les jeunes ;

Aménager une piste cyclable sécuritaire qui traverse l’autoroute Félix-Leclerc le long du boulevard Robert-Bourassa.

Sophie Gingras (Québec forte et fière)

Journal de Québec

◆ Directrice de projet au Réseau des femmes d’affaires du Québec et ancienne directrice du développement philanthropique au YWCA Québec

Améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur des boulevards Robert-Bourassa et Lebourgneuf ;

Rénover le centre communautaire Charles-Auguste-Savard ;

Prolonger la voie cyclable et le passage piétonnier sur le boulevard Saint-Jacques, entre l’avenue Chauveau et le boulevard Bastien.

Patricia Boudreault-Bruyère (Équipe Savard)

Journal de Québec

◆ Travailleuse autonome en massothérapie sportive et spécialisée en mobilité articulaire

Poursuite de la reconstruction et de la remise à neuf du centre communautaire Charles-Auguste-Savard ;

Rénovation de la bibliothèque Saint-André ;

Aménagement d’une place publique avec du mobilier urbain dans le secteur.

Laurance Marquis-Gendron (Transition Québec)

Courtoisie

◆ Médecin résidente

Création d’aménagements de mobilité active pour favoriser la santé physique de la population et la qualité de l’air ;

Amélioration de la desserte directe de transport en commun entre le boulevard Lebourgneuf et le centre-ville, en passant par Vanier ;

Création d’incitatifs au verdissement des stationnements, en particulier le long du boulevard Lebourgneuf.

Patrick Paquet (Québec 21)

Journal de Québec

◆ Conseiller municipal et homme d’affaires

Élargissement à quatre voies du boulevard Pierre-Bertrand, entre Lebourgneuf et Louis-XIV ;

Une troisième voie en direction nord sur Robert-Bourassa, entre Lebourgneuf et Bastien, pour désengorger le secteur et accueillir un métrobus ;

La bibliothèque Lebourgneuf deviendrait « la plus high-tech au Canada ».

