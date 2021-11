Fluctuations des capacités individuelles d’accepter la différence

J’aimerais que tous ceux qui disent que les Québécois sont racistes se mettent dans la peau de parents comme nous pour comprendre que certaines circonstances peuvent nous rendre inquiets devant ce qui n’est pas dans la normale des choses.

Nous avons trois enfants, mon mari et moi. Nous sommes de la classe moyenne, ni meilleurs ni pires que d’autres, et nous avons élevé nos enfants dans une certaine liberté, tout en leur inculquant les grands principes du savoir-vivre. On se pensait à l’abri des mauvaises surprises, quand on a appris coup sur coup deux nouvelles qui nous ont jetés par terre, surtout mon mari : notre fils cadet est gai et notre fille aînée est tombée en amour avec un Africain.

Il a fallu que je fasse preuve d’une réactivité hors du commun pour ramasser un mari qui chancelait, et le conduire vers un assouplissement lui permettant de passer au travers et pour accepter nos enfants tels qu’ils sont. C’est tellement facile d’être ouvert quand on regarde les choses de l’extérieur.

Maman encore un peu ébranlée

C’est un fait qu’entre l’idée d’un principe et son application dans sa propre vie, il y a une énorme différence. C’est facile de se dire ouvert quand on est juste spectateur d’une chose difficile à accepter dans une société donnée. Un autre lecteur me disait que « sans être raciste, le Québécois moyen était frileux devant certaines différences ».