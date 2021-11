Françoise Abanda donne les devants au Canada

Françoise Abanda a donné le ton dans le premier affrontement du jour, lundi, à la Coupe Billie Jean King disputée à Prague, en République tchèque.

La Québécoise a permis au Canada de prendre l'avantage face à la France en défaisant Fiona Ferro 4-6, 6-4 et 6-4.

Rebecca Marino fera ensuite face à Alizé Cornet et ce duel sera suivi d'un match de double. L’équipe de l’unifolié comprend aussi Carol Zhao et Gabriela Dabrowski. Pour leur part, Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez ont renoncé à participer à l’événement qui se terminera samedi.

La chaîne TVA Sports diffuse les matchs du Canada cette semaine.

