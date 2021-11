Hommage à un vieux complice

La voix brisée par l’émotion, Robert Charlebois a rendu hommage à son vieux complice, le musicien Michel Robidoux, mort pendant le weekend, et à leur longue collaboration qui remontait aux beaux jours de l’Osstidcho et de la chanson Lindberg.

« Il m’a offert ma première guitare électrique. Il était toujours au courant de tout ce qui se passait dans la musique. Il avait une invention harmonique, mélodique ; il faisait tout bien », a raconté Robert Charlebois, ému aux larmes, avec qui Le Journal s’est entretenu lundi.

Assis sur un tabouret au centre de la scène de la salle La Tulipe, le chanteur de 77 ans s’est remémoré son vieil ami, le regard perdu dans ses souvenirs. C’était un homme qui « faisait l’unanimité », a-t-il dit.

La semaine précédant le décès de Michel Robidoux, les deux hommes ont chanté ensemble une chanson de Peggy Lee, comme ils aimaient le faire dans leur jeunesse.

« If that's all there is my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball », a chantonné Robert Charlebois. Et the booze, c’est une bière sans alcool qu’on a prise ensemble pour la dernière fois de notre vie. »

Un retour sur scène

Malgré la peine, Robert Charlebois a rencontré les médias lundi pour annoncer la reprise de son spectacle mis sur pause en 2020.

Heureux de retrouver le public, qu’il surnomme sa « prise de courant », Robert Charlebois a offert une prestation électrisante à la salle La Tulipe, à Montréal. Accompagné d’une dizaine de musiciens, le chanteur a fait trembler les murs de l’auditorium, et les spectateurs aussi, avec sa voix profonde et puissante.

Son spectacle Robert en CharleboisScope avait déjà rencontré un beau succès en 2019. Il avait gagné le cœur du public après seulement quelques représentations et remporté le Félix du spectacle de l’année ADISQ 2020.

En plus d’offrir un moment musical mémorable, le spectacle est ponctué d’archives tirées de la vie de Robert Charlebois. À l’aide d’images inédites et d’autres surprises, les spectateurs voyageront à travers les années pour célébrer sa carrière.

Selon le chanteur, le spectacle n’a pas changé depuis deux ans. « C’est comme le blues, c’est toujours la même chose sans être pareil », dit le chanteur.

Malgré son âge vénérable, le chanteur ne compte pas s’arrêter de sitôt. « Après Robert en CharleboisScope, on va passer à autre chose », a-t-il assuré.

Robert en CharleboisScope sera présenté à la Place des Arts (les 2, 3 et 4 décembre), au Grand Théâtre de Québec (les 19 et 20 mars 2022) et à l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières (les 16-17 septembre 2022).