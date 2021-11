La victoire des rescapés

Les Saints n’ont pas seulement renversé les champions en titre du Super Bowl. Ils l’ont fait avec une attaque qui, sur papier, ne semblait pas digne de la NFL. Ce scénario improbable fait en sorte qu’ils chauffent maintenant les Buccaneers.

En cette journée d’Halloween, plusieurs vétérans pratiquement rayés de la carte ont enfilé leurs costumes de superhéros dans la victoire inattendue de 36 à 27 des Saints (5-2), qui se rapprochent dangereusement des Buccaneers (6-2).

Qui aurait cru pareil dénouement possible si l’on vous avait prévenu avant la rencontre que l’offensive des Saints serait menée par le quart-arrière Trevor Siemian ?

Trevor qui ? Siemian, c’est le pivot auquel les Broncos avaient fait confiance après la retraite de Peyton Manning, à la suite de leur conquête du Super Bowl en 2015. Ses résultats peu probants en 2016 et en 2017 ont tôt fait de le transformer en réserviste de carrière.

Il est passé par la suite des Vikings aux Jets et aux Titans, avant d’être embauché sur l’équipe de réserve des Saints en novembre dernier. Il n’avait pas vu d’action de manière significative dans la NFL depuis 2017.

Sans être extraordinaire, loin de là, il a fait le boulot avec 159 verges et une passe de touché, sans interception.

D’autres héros inattendus

Ça ne s’invente pas : la passe de touché de Siemian a été lancée à Alex Armah, un centre-arrière qui inscrivait un touché pour la première fois en deux ans.

Le receveur qui a dominé chez les Saints avec une récolte de 38 verges n’est nul autre que Kevin White. Oui, oui, ce même Kevin White qui avait été le septième choix au total des Bears... en 2015 !

Après des années de blessures et d’insuccès, les Bears n’ont pas retenu ses services. Embauché par les Cardinals en 2019, il a été libéré avant la saison et n’a pas joué de l’année. Les 49ers lui ont tendu la main ensuite, mais il n’a à peu près pas vu le terrain.

Il a capté hier sa première passe depuis 2018.

Comme si ça ne suffisait pas, l’ailier rapproché Garrett Griffin a quant à lui capté trois passes, lui qui n’avait pas saisi le moindre ballon depuis 2017.

Défensive à l’avant-plan

Dans un contexte aussi particulier, il faut saluer le travail de l’entraîneur-chef et gourou offensif Sean Payton, qui a concocté un plan efficace avec les moyens du bord.

Même si toutes ces histoires improbables à l’offensive sont savoureuses, il ne faut pas se leurrer. Le moteur des Saints demeure la défensive et d’ailleurs, celle-ci a provoqué trois revirements qui ont généré 16 points.

À ses trois derniers matchs de saison régulière face aux Saints, Tom Brady a été victime de huit revirements.

Ces revirements ont au bout du compte tué les Buccaneers, tout comme leurs 11 pénalités, dont une qui leur a carrément coûté une interception dans la zone des buts, qui aurait changé le cours de la rencontre.

Maintenant, il faudra voir comment les Saints s’en tireront pour le reste de la saison, sur le plan offensif. Si Trevor Siemian a vu de l’action, c’est parce que le partant Jameis Winston s’est blessé en début de rencontre et il semblerait que ce soit une blessure significative.

Les Saints se croisent les doigts pour que Taysom Hill, qui est le réserviste de Winston, finisse par se remettre des contrecoups de sa commotion cérébrale. Parce que même si Siemian a vécu un grand moment, il est clair qu’ils n’iront nulle part avec lui.

Pour l’instant, c’est quand même une grande victoire pour les Saints avec leur personnel de rescapés.

Gagnants

Mike White

Photo AFP

Le quart-arrière repêché en cinquième ronde en 2018 a connu un premier départ en carrière vraiment mémorable. Dans la victoire face aux Bengals, il a accumulé 405 verges et trois touchés. C’est l’une des belles histoires du jour.

TJ Watt

Le secondeur extérieur des Steelers a hanté Baker Mayfield avec 1,5 sac du quart, en plus de le frapper à trois autres reprises. Dans un duel à bas pointage, il a été un facteur clé, au cœur d’une importante victoire sur la route.

Stafford et Kupp

Les Rams ont fouetté les Texans et la combinaison Matthew Stafford-Cooper Kupp a encore frappé fort. Stafford a lancé trois passes de touché et accumulé 305 verges, tandis que Kupp a capté sept passes pour 115 verges et un touché. Trop facile !

Les Titans

Leur victoire leur procure un dossier de 6-2, alors que les Colts tombent à 3-5. Ce n’est jamais dans le sac, mais les Titans prennent une solide emprise sur le sommet dans la division Sud de l’AFC.

Les Patriots

Mine de rien, les Patriots jouent pour ,500 après un début de saison ardu. Ce n’était pas élégant face aux Chargers, avec une attaque qui n’a produit que 4,7 verges par jeu, mais la vieille garde a eu raison de la jeune équipe en ascension.

Perdants

Les Bengals

Une semaine après avoir été universellement louangés, les Bengals l’ont échappé face aux Jets. La décision des arbitres de punir Mike Hilton en fin de match a été horrible et a coulé les Bengals, mais jamais l’équipe n’aurait dû être dans une position aussi précaire.

Les Falcons

L’attaque des Falcons a été limitée à 213 verges, Matt Ryan a lancé deux interceptions et le bel élan de l’équipe a frappé un mur face à des Panthers qui n’ont rien fait d’extraordinaire.

Carson Wentz

L’interception du quart-arrière des Colts en prolongation était toute une crampe. Il a fini par torpiller les siens et son jeu est devenu trop instable pour compter sur lui comme solution à moyen et long terme.

Les Lions

Les pauvres Lions jouaient avec conviction dernièrement. On en est venu à les prendre en pitié. Le match franchement minable qu’ils ont disputé face aux Eagles a rappelé qu’après tout, ils demeurent les Lions.

Justin Herbert

En deux matchs en carrière face aux Patriots, Justin Herbert a lancé quatre interceptions, dont deux hier, et n’a accumulé que 432 verges. Le quart-arrière des Chargers est ultratalentueux, mais Bill Belichick l’ensorcelle.

La confrontation du lundi | semaine 8

Giants, New York, 2-5

Daniel Jones

Photo AFP

5 tds | 4 ints | 1727 vgs

Classement dans la division : 3

Offensive : 19e

Défensive : 20e

Chiefs, kansas city, 3-4

Patrick Mahomes

Photo AFP

18 tds | 9 ints | 2093 vgs

Classement dans la division : 4

Offensive : 3e

Défensive : 28e

5 JEUX DE LA SEMAINE

1. Cadeau aux Titans

Photo AFP

Les Colts et les Titans étaient dans une impasse à 24 à 24 avec 1 min 26 s à jouer. À sa ligne de 8, Carson Wentz a reculé pour fuir la pression provenant de Bud Dupree et Denico Autry. Avant d’être rabattu au sol, le quart-arrière des Colts s’est débarrassé du ballon comme une prière vaine et le ballon a atterri dans les mains du demi de coin recrue Elijah Molden. Ce dernier n’a eu qu’à ramener l’offrande inespérée dans la zone des buts pour donner les devants aux siens. Un cadeau bienvenu !

2. Dangereux Samuel

Photo AFP

Difficile de trouver plus dangereux en ce moment que Deebo Samuel après l’attrapé. Le receveur des 49ers excelle dans l’art de transformer un court jeu en long gain. Les Niners n’arrivaient à rien offensivement face aux Bears et tiraient de l’arrière 16 à 9 au troisième quart, quand Samuel a saisi un court relais de Jimmy Garoppolo pour ensuite accélérer pour un long gain de 83 verges. À la porte des buts, les 49ers ont ensuite marqué et ce jeu a donné une étincelle à leur attaque. Samuel a terminé le match avec six réceptions pour 171 verges.

3. Goff perdu

Photo AFP

Pas que ce soit un jeu déterminant dans le week-end, mais dans le match entre les Lions et les Eagles, Jared Goff a démontré à quel point son étoile a pâli. Dans une situation de quatrième essai au troisième quart, le quart-arrière des Lions s’est littéralement débarrassé du ballon sur les lignes de côté, plutôt que de tenter une passe. Au risque de se répéter, les Lions n’ont pas positionné Goff pour qu’il connaisse du succès. Sauf que le quart-arrière ne s’aide pas avec des erreurs mentales de la sorte.

4. Superbe touché

Photo AFP

Les Steelers et les Browns se sont livré une dure bataille défensive et chaque petit succès offensif a été réussi à l’arraché. Dans le cas des Steelers, le touché victorieux a été inscrit par Pat Freiermuth. L’ailier rapproché recrue a dû garder toute sa concentration avec le maraudeur Ronnie Harrison Jr drapé dans son dos. Freiermuth a d’abord touché au ballon avant de se retourner et de le capter au rebond, en gardant tout juste les pieds à l’intérieur de la zone des buts.

5. Adrian Phillips brille

Photo AFP

Au fil des ans, les Patriots ont misé sur différents héros défensifs. Face aux Chargers, c’est le maraudeur Adrian Phillips qui a rempli ce rôle avec deux interceptions. Sa dernière a été particulièrement cruciale. Les Patriots tiraient de l’arrière 16 à 17 quand Phillips a plongé pour couper le relais vers Jared Cook et a ramené le ballon dans la zone des buts pour procurer l’avance aux siens. Dans un match où l’attaque n’a pas explosé, ce jeu a changé la donne.